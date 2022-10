Xabi Alonso megkapta az első komoly leckét edzőként a BL-ben

Négy meccsen még csak gólt sem kapott a Club Brugge, amely szerdán az utolsó perceket emberhátrányban húzta ki 0-0-ra az Atlético Madrid otthonában, és három győzelem után az értékes döntetlennel máris biztosította a helyét a BL nyolcaddöntőjében. Diego Simeone, a csoport favoritjának tartott Atlético edzője pozitív akart maradni a meccs után, de ez nem igazán sikerült neki.

– Optimista alkat vagyok, most is a jó dolgokat keresem, Morata jól teljesített, Rodrigo kezd magára találni, nyomást gyakoroltunk az ellenfélre, amit szeretek látni. A szavak szépek, de csak a valóság számít. Nehéz helyzetben vagyunk, amiben az egyetlen jó dolog, hogy a saját kezünkben van a sorsunk, meg kell nyerni a hátralévő két meccset – fogalmazott Simeone.

Az Atlético mestere arra is reagált, hogy a csapata nemcsak most, hanem az elmúlt években is szenvedett a csoportkörben: – Ez már hosszú távú problémánk, akkor tudunk igazán versenyezni, amikor már a legjobb tizenhat között vagyunk. A számok nem hazudnak, az egyenes kieséses szakaszba vezető út számunkra általában rögös.

Ami a Club Brugge sikerét illeti, a mérkőzés hőse a korábbi liverpooli kapus, Simon Mignolet volt, aki nagy védésekkel őrizte meg a kapuját ismét kapott gól nélkül, Álvaro Morata nagy helyzeténél is bravúrt mutatott be, meg is választották a találkozó legjobbjának. – Olyan, mintha álmodnánk – jelezte Mignolet. – Az elmúlt évek munkája kifizetődött, éreztük, hogy most valami különleges előtt állunk. Megvan a továbbjutás, de a történetünk itt még nem ért véget, várjuk, hogy mi vár még ránk.

A már biztos továbbjutó Club Brugge mögött a Porto hat, az Atlético négy, a Leverkusen három ponttal áll két fordulóval a vége előtt. A portugál csapat nagy lépést tett a továbbjutás felé azzal, hogy szerdán idegenben 3-0-ra legyőzte a Leverkusent. A németek frissen kinevezett vezetőedzője, a pályája elején járó Xabi Alonso megkapta az első fájdalmas leckéjét a kispadon.