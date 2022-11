A válogatott kapitánya utólag hamarabb választotta volna a kirándulást

A Debrecen játékosa egyetértett a kapitánnyal. – Szabadprogram volt a Bledi-tónál. Akadt olyan bátor jelentkező, aki körbesétálta a tavat. Hasznosnak gondolom a rekreációs programokat. Ma csapatokra oszlottunk, és Ljubljana különböző helyszínein, nevezetességeinél kellett különböző feladatokat megoldanunk – közölte Vámos. Szikora Melinda, a kapus is osztotta Vámos és Golovin álláspontját. – Jobb kedvűek lettek a játékosok, én már mosolyt is láttam az arcokon. Sajnos a dánok ellen nem tudtuk elhozni a két pontot, egy-két ember emiatt nagyon csalódott volt. Ezután jól jöttek a csapatprogramok, remélem, ez erőt ad, és tudjuk folytatni a felfelé ívelő formát. Most már jó lenne pontokat is gyűjteni – fogalmazott a Bietigheim kapusa.

Pásztor Noémi és a csapattársai is élvezték a kirándulást Fotó: Kovács Anikó/MKSZ

Golovin tisztában van a feladat súlyával, hétfőn Svédország következik az ellenfelek sorában. Nem lesz egyszerű menet. – Egy biztos, a svédek bírni fogják erővel, a norvégok ellen a tapasztalathiány miatt veszítettek el. A címvédőnél Stine Oftedal és Nora Mörk töltötte a legtöbb időt a pályán, Katrine Lunde védései meghatározták a mérkőzés kimenetelét.

A kapitány hangulatának is jót tett a bledi kirándulás Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

A svéd válogatottban Jenny Carlson és Linn Blohm kiemelkedő. Az irányítót, Carlsont láttam korábban a Brest csapatában a Bajnokok Ligájában, de ott nem volt ilyen kiemelkedő, mint ezen az Eb-n. – A labda nélküli mozgást kell erőltetni ellenük, mert ha egy az egyezünk ellenünk, akkor nagyon keményen ledarálnak minket. A norvégokkal szemben nagyon komolyan megoldották az egy az egy elleni védekezést. Türelmesnek kell lennünk. Ha a sebességünket ki tudjuk használni, eredményesek lehetünk – mondta a kapitány.

Linn Blohm (sárga mezben) a svéd válogatott alapembere Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI

Szikora is a hétfői ellenfél összetettségét emelte ki. – Rengeteget futnak, mindamellett nagyon jól lőnek a svéd játékosok. Sokkal színesebb a játékuk, mint a norvégoké és a dánoké. A dánoknak nem volt sok lövésük kintről, a norvégok végig próbálták ziccerig játszani a támadásokat. A svéd válogatottnak komoly beállós játéka van, azt gondolom, de remélem, meg tudjuk szűrni ezeket az akciókat. A támadásban a félfaltos helyzeteket nem szabad elvállalni, meg kell próbálnunk eljutni ziccerig. Hozzáteszem, a svéd kapusok is nagyon jók. Elég nehéz feladat lesz áttörni a masszív svéd védekezést, de a külső oldalak megtámadásával és a szélső játékkal lehet keresnivalónk.

A Bietigheim kapusának a tokiói olimpia a pozitív élménye a svéd válogatottal kapcsolatban, illetve van más. – Blohm ellen már játszottam, pár labdáját meg tudtam fogni, de azóta szélesítette a lövőrepertoárját. Jó lenne, ha az első pár lövéséből néhányat meg tudnánk fogni, ezzel el lehetne őt bizonytalanítani. Fel van adva a lecke - fogalmazott a válogatott kapusa.