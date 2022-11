Döntöttek az olimpiai bajnok Liu fivérek: nem kérnek a magyar színekből!

A Magyar Országos Korcsolyázó-szövetség közleménye:

„Kiváló gyorskorcsolyázóink, a Liu fivérek, Shaolin Sándor és Shaoang a Magyar Országos Korcsolyázó-szövetség (MOKSZ) hozzájárulását kérték az országváltásukhoz vezető folyamat megindításához.

1. Kérelmükben nem neveznek meg országot.

2. A MOKSZ felé nemzeti szövetség nem jelzett igényt sem formálisan, sem informálisan a versenyzők versenyzői jogának megszerzésére.

3. A Nemzetközi Korcsolyázó-szövetség (ISU) szabályai szerint több feltétele van annak, hogy egy versenyző egy ország színeiben részt vegyen ISU-versenyen:

• az adott ország állampolgársága, amely képviseletében a versenyző indulni kíván;

• amennyiben korábban más ország versenyzője volt, 12 hónapnak kell eltelnie a legutóbbi olyan ISU-verseny után, amin a korábbi ország képviseletében indult;

• a versenyző kiadásáról kérelem alapján az eredeti ország szövetségének döntenie kell, ennek feltétele, hogy minden esetlegesen fennálló szerződéses vitát rendezni kell a szövetség és a versenyző között.

A Liu fivérek magyar versenyzőként beírták magukat a magyar sporttörténelembe. Számtalan verseny győztesei voltak magyar színekben, döntő részük volt az első magyar téli olimpiai arany megszerzésében váltóban, Ádó pedig az első téli egyéni olimpiai győztesünk. Örökké hálásak leszünk ezért nekik.

A pekingi olimpia után a fivérek jelezték, hogy mindenképpen Zhang Jing Lina, a válogatott vezetőedzőjének irányításával szeretnének a továbbiakban is készülni. Sajnos Linával, az ő kérésére, fel kellett bontanunk a határozatlan idejű szerződését, tekintettel arra, hogy hazája, Kína szövetségétől kapott visszautasíthatatlan ajánlatot a kínai gyorskorcsolya-válogatott vezetőedzői pozíciójára.”

Eddig a közlemény, s ugyan a Liu fivérek – akiknek az édesapa kínai, az édesanyjuk magyar, s Magyarországon születtek – a kérelmükben nem neveznek meg országot, nyilvánvaló, hogy kínai színekben kívánják folytatni a pályafutásukat.

Már csak emlék a magyar melegítő…

Ami az előzményeket illeti, augusztus elején villámcsapásként hatott a hír, miszerint Liu Shaolin Sándor és Liu Shaoang Kínába költözik. Holott erről már július elején hallhattunk, amikor kiderült, hogy válogatottunk sikerkovácsa, Csang Csing (Zhang Jing) Lina tíz év után kurtán-furcsán távozott Magyarországról és hazatért.

„Az eddig közösen felépített utat szeretnénk folytatni, ezért úgy döntöttünk, az idei felkészülést is együtt kezdjük el” – tudatták akkor a testvérek a közösségi oldalaikon, és talányosan azt is hozzáfűzték, hogy most „egy darabig” távol lesznek. A három nyelven, magyarul, angolul és kínaiul posztolt bejegyzésben arról nem tettek említést, hogy a jövőben is a magyar válogatott színeiben szeretnének versenyezni, és ennek a hiánya jelzés értékű volt már akkor is.

Ugyanakkor Kósa Lajos, a MOKSZ elnöke bizakodó volt, hogy a Liu fivérek magyar színekben folytatják a pályafutásukat.

– A Liu fivérek magyarok. Magyar színekben versenyeztek és magyar színekben fognak versenyezni. A magyar himnusz dobogtatta meg a szívüket, és az FTC versenyzői ma is. Kétségtelen, volt arra példa, hogy a sportág kiemelkedő alakja, a hatszoros olimpiai bajnok, dél-koreai születésű Viktor An orosz színekre váltott, és a 2014-es téli olimpián, Szocsiban már orosz zászló alatt nyert aranyérmeket. Sanyi és Ádó esetében azonban ez nem áll fenn. Sőt én azt is jeleztem Linának, hogy szerintem lesz még olyan idő, amikor ő újra Magyarországon dolgozik majd. A mi sportágunkban ez egyáltalán nem ritka amúgy, mert a versenyzők oda szeretnek menni, ahol van minőségi jég, komoly edzői gárda és olyan versenyzők, akik mellett garantált számukra a fejlődés – nyilatkozta a MOKSZ elnöke a Mandinernek.

Sajnos nem lett igaza az elnöknek, a Liu fivérek a távozás mellett döntöttek.

Hétfőn a szövetség arról tájékoztatta a közmédiát, hogy a Liu fivérek nem indulnak az Alta Valtellina Trophy elnevezésű bormiói rövidpályás gyorskorcsolya-viadalon a hétvégén. (A világkupa-sorozat első és második fordulóján, Montrealban és Salt Lake Cityben a magyar short track-válogatott gazdasági okok miatt nem vett részt.)

A 2018-as phjongcshangi olimpián Liu Shaolin Sándor és Liu Shaoang is tagja volt a téli ötkarikás játékok történelmi, első magyar aranyát szerző férfiváltónknak, Liu Shaoang pedig idén Pekingben 500 méteren is aranyérmes lett.