Fegyvert is fogtak a fejéhez és fagyit árult – Richarlison útja a vb-csodagólig

Richarlison nemcsak Brazília mindkét gólját szerezte a Szerbia ellen 2-0-ra megnyert meccsen csapata első fellépésén a katari foci vb-n, hanem másodjára a torna eddigi legszebb találatát lőtte: bal lábbal felpörgette magának a labdát, majd jobbal, félig ollózó mozdulattal a kapuba bombázott.

– Ez egy valóra vált álom. Isten meghallgatta az imáimat, és most itt lehetek a világbajnokságon. Rúgtam már egy hasonlót gólt edzésen, most végre meccsen is sikerült – nyilatkozta Richarlison a meccs után, amelynek egyébként nem meglepő módon a legjobb játékosnak is megválasztották.

Drogdílernek nézték, fegyvert nyomtak az arcába

Hogy Richarlison Istent emlegette a csodagólja után, az nem csupán a dél-amerikai emberekre jellemző vallásosságból fakad. A 25 éves brazil csatár nevét akkor ismerte meg Európa, amikor 2015-ben a Watford szerződtette, és megmutatta kivételes képességeit a Premier League-ben, amelyben fokról fokra feljebb lépett, előbb az Everton, majd idén nyáron 58 millió euróért már a Tottenham igazolta le. Ez Richarlison életének közismert fejezete, de az igazán fontos, karakterformáló időszaka gyerekkorában történt – Vila Rúbiában, a földi pokolban.

Richarlison szerbek elleni második gólja emlékezetes maradt. Fotó: Andre Penner

2017 októberében Richarlison még aránylag új fiúnak számított Angliában, így amikor a Watforddal a Chelsea elleni meccsre készült, a brit Telegraph lap megkérdezte tőle, nem fél-e a Stamford Bridge-en rá váró hangulattól. Ártatlan, mondhatni sablonos kérdés, de a brazil csatár válasza sokkoló volt:

– Megesett már velem, hogy egy srác fegyvert fogott a fejemhez, mert azt hitte, én is drogdíler vagyok, aki a területére tör, úgyhogy ha a Stamford Bridge-en a Chelsea ellen kell futballoznom, az nem tűnik olyan félelmetesnek – jelentette ki Richarlison, majd folytatta kemény múltja felelevenítését. – Az ilyesmi odahaza nem ritka, nem is féltem, amikor megtörtént. Elég durva vidék volt Vila Rúbia: hallottam lövéseket, a kis házunk mögötti udvaron sokan rejtették el az eladásra szánt drogokat. Sokan közülük a barátaim voltak, ezért nem szóltam senkinek. Fűből volt a legtöbb, de én sosem nyúltam hozzá. Néhányan az akkori barátaim közül börtönbe kerültek.

Egykor fagyit árult Richarlison, most ő a vb sztárja

Richarlison gyerekkorát a szülei válása sem könnyítette meg. Hétéves volt, amikor kőműves édesapja és takarító édesanyja beadta a válókeresetet, neki pedig döntenie kellett, hogy melyikükkel marad. – Ültem édesanyámmal a költöztetőautón, körülöttünk a bútorok, ágyak, szekrények, székek, és én abban a pillanatban úgy döntöttem, hogy leugrom a teherkocsiról. Minden testvérem anyával maradt, de én apát választottam. Hogy miért? Mindig vele fociztam – emlékezett vissza Richarlison.