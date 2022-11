Ferencváros: Keretes szerkezet, de csak átmeneti a lezárás

Éppen ezért a jövő hétfői sorsoláson nem is lesz érdekelt a magyar bajnok: a Bajnokok Ligájában a nyolcaddöntő, az El-ben és az Ekl-ben a legjobb tizenhat közé jutásért zajló párharcok alakulnak ki, a Ferencváros nevét viszont csak utóbbiak lebonyolítása után, a 2023. február 24-i sorsoláson húzzák ki, azaz egyik El-párharcot sem figyelhetjük majd olyan szemmel, hogy annak a győztese lesz a következő feladat az FTC számára.

A folytatás tehát egyelőre távoli és kissé megfoghatatlan, az viszont biztos, hogy az őszi szezont ázsiai keretbe foglalja a magyar bajnok, amely júliusban a kazahsztáni Kosztanajban kezdte el idei nemzetközi szereplését, s ma a Törökországi keleti, ázsiai részén, a Fekete-tenger partján fekvő Trabzonban fejezi azt be, kizárólag az őszre értve.

Muhamed Besic eltiltás, míg Eldar Civic, Franck Boli, Adama Traoré, Marquinhos és Amer Gojak sérülés miatt nincs a csapattal, viszont sok fiatal utazott el Törökországba, bár Sztanyiszlav Csercseszov nem úgy készül, hogy velük rakja tele együttesét.

Az edző mellett a játékosok is hangsúlyozták, hogy a tét nélküli meccsen is mindent megtesz a Ferencváros, hogy eddigi szerepléséhez méltón teljesítsen a Trabzonspor ellen is, amelynek a maga kupatavasza bebiztosításához nyernie kell az FTC ellen.

– A csoportgyőzelem ellenére sem engedhetjük meg magunknak a könnyelműséget, a Ferencvárossal szemben immár minden körülmények között nagyobb az elvárás. Viszont jó érzés, hogy amíg a három másik csapat ölre megy a továbbjutást jelentő helyekért, mi nyugodtan érkezhettünk Törökországba, rajtunk semmiféle nyomás nem lesz – mondta el a Nemzeti Sportnak az FTC nigériai játékosa, Anderson Esiti, aki korábban, még a Göztepe színeiben bajnoki meccsen már szerepelt a Trabzonspor stadionjában.