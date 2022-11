Fortuna és az ellenfél kapusa is kellett a Mol Fehérvár sikeréhez

Ha nem is az életükért, de a létükért harcolhattak a fehérváriak a Kisvárda ellen. A Vidi a megszerezhető 12 pontból mindössze ötöt gyűjtött be Huszti Szabolcs irányításával, akivel egyedül a Honvédon sikerült felülkerekednie, a legutóbbi két fordulóban pedig nyeretlen maradt egy-egy döntetlennel és vereséggel. Ha a piros-kékek kikaptak volna a Kisvárdától, és a többi eredmény is számukra kedvezőtlenül alakul, még az a szégyen is megeshetett volna velük, hogy kiesőhelyen telelnek. Éppen ezért a fiatal vezetőedző bejelentette, télen nagytakarítás lesz a keretben.