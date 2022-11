Joachim Löw elmondta, mit gondol a németek szivárványos akciójáról

A 62 éves Joachim Löw 2006 és 2021 között volt a német válogatott szövetségi kapitánya. Együttesével 2014-ben, Brazíliában világbajnoki címet nyert, begyűjtött két vb-bronzérmet (2006, 2010) és egy Európa-bajnoki ezüstérmet (2008), s Konföderációs Kupát (2017) nyert. A 2018-as, oroszországi vb-n azonban a német válogatott nem jutott tovább a csoportjából – mi több, utolsó lett –, a 2021-es Európa-bajnokság előtt pedig már eldőlt, hogy ez Löw utolsó tornája a német válogatott élén. A búcsúja sem sikerült szépre, mert az Eb-n az angolok a nyolcaddöntőben 2-0-ra legyőzték, így kiejtették csapatát.

Doan az egyenlítő gólt ünnepeli Fotó: AFP/Anne-Christine Poujoulat

A jelenlegi válogatott számára pedig rosszul keződőtt a világbajnokság, a csoportjában 2-1-re kikapott Japántól.

– Nem egyértelmű, hogy most mi a baj a válogatottal. Alapvetően nekem tetszett a csapat támadójátéka a japánok ellen az első és a második félidőben is, a baj az, hogy ezeket a támadásokat nem sikerült befejezni, és így nem lehet nyerni. A védelemben pedig akadtak problémák, szóval, Hansinak most van dolga… – szögezte le Joachim Löw.

Löw: a német válogatott továbbra is ott van a világbajnokság favoritjai között

A korábbi szövetségi kapitány meglepő választ adott arra, hogy tartja-e a kapcsolatot utódjával, Hansi Flickkel.

– A világbajnokság előtt felajánlottam neki, hogy bármikor segítek tanácsokkal, de erre azt válaszolta, hogy már nincs hely az edzői stábjában. Remélem, hogy a folytatásban javít a csapat. Meggyőződésem, hogy Hansi tapasztalt szakember, és képes lesz korrigálni a helyzetet. A vereség csak erősebbé tesz, s nincs kétségem afelől, hogy a japánok elleni fiaskó után levonták a következtetéseket. A csoportkör után én is utazom Katarba, végre eljött az az idő, amikor egyszerű szurkolóként nézhetek egy világbajnokságot. S úgy gondolom, hogy a német válogatott továbbra is ott van a világbajnokság favoritjai között.

„A sport mindenekelőtt, minden más csak másodlagos”

Joachim Löwöt megkérdezték arról is, mi a véleménye a német válogatottól látott tiltakozó akcióról. Mivel Manuel Neuer csapatkapitány nem vehette fel a szivárványos karszalagot, amit a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) politikai üzenetként értelmezve betiltott a katari torna alatt, a játékosok befogott szájjal fotózkodtak a japánok elleni meccs előtt, tüntetve a véleményszabadságuk korlátozása ellen.

– Most a labdarúgás a fontos, a foci minősége, nem a karszalagok színe. Megértem a csapat feszültségét, de úgy gondolom, hogy a játékosoknak elsősorban a játékra kell koncentrálniuk. A sport mindenekelőtt, minden más csak másodlagos.

Borítókép: Joachim Löw már csak szurkolóként nézi a világbajnokságot (Fotó: AFP)