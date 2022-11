Jön a generációk csatája – csak nehogy megsérüljön valaki!

A korábbi évek gyakorlatától eltérően ezúttal nem a győri olimpiai sportparkban, hanem Budapesten, a központi tornacsarnokban rendezik meg a tornászok utolsó hazai viadalát, a mesterfokú bajnokságot. Nemcsak a helyszín, hanem a verseny időtartama is módosul, ugyanis idén nem három-, hanem csak kétnapos lesz. A program szombaton délelőtt 10 órakor indul, ekkor a felnőtt férfitornászok mesterfokú bajnokságát és a fiú utánpótlás kismester-bajnokságot rendezik meg. A versenykiírás szerint 12.30-kor hirdetik ki az egyéni összetett eredményeket. Az itt megszerzett pontok alapján dől el, hogy kik jutnak be a másnapi szerenkénti döntőkbe. A szerekhez lép többek között a talajon idén Európa-bajnoki ezüstérmet szerzett Mészáros Krisztofer is.

A versenykiírás szerint a felnőttek nemcsak egymással, hanem az ifjúsági korosztállyal is összemérik tudásukat, s megméreti magát a junior egyéni összetett Európa-bajnok Molnár Botond is. Kovács István szövetségi kapitány tájékoztatása szerint Bátori Szabolcs sérülése – amely miatt a világbajnokságot is ki kellett hagynia – még mindig nem jött rendbe, Balázs Krisztián pedig a vállával küzd, és orvosaival egyeztetve végül az a döntés született, hogy ő sem indul a szezonzáró viadalon.

– Ez lesz az év utolsó versenye a fiúknak. Összességében nem a legoptimálisabb körülmények között tudtak készülni a srácok a megmérettetésre. A legfontosabb a sérülésmentes versenyzés – jegyezte meg Kovács István, a férfiválogatott szövetségi kapitánya.

A nők szombaton délután 14 órakor kezdenek a mesterfokú bajnokság egyéni összetett versenyével, valamint a szuper-csapatbajnokság második fordulójával, a program pedig a kiírás szerint 18 órakor ér véget. Csakúgy, mint a férfiak esetében, a szombaton megszerzett pontokkal lehet kvalifikálni a másnapi szerenkénti döntőkre. A magyar szövetség tájékoztatás szerint a mezőnyben ott lesz a háromszoros Európa-bajnok Kovács Zsófia és az Eb-ezüstérmes Székely Zója is.

A versenykiírás szerint a szuper csb-n klubonként legalább egy felnőtt tornásznak szerepelnie kell, egyébként a serdülőkig bárki alkothatja az ötfős együttest, ahol szerenként mindig a legjobb három eredménye számít, de ebben minimum egy felnőtt mindig benne van. A tavaszi első fordulót a Postás SE „A” csapata nyerte meg a DKSE „B” előtt. A fővárosiak előnye azonban csak egy pont a dunaújvárosiakkal szemben, így mindenképpen izgalmas csb-re van kilátás.

– Kovács Zsófi és Székely Zója sem épült fel teljesen, így Zója felemáskorláton és gerendán mutatkozik be, s remélem, Zsófi is két szeren szerepel – mondta Draskóczy Imre női szövetségi kapitány a magyar szövetség hírlevelében. – Esetükben az az elsődleges cél, hogy minél előbb felépüljenek. Bácskay Csengével amerikai egyetemi tanulmányai miatt megállapodást kötöttünk, ennek értelmében, ha befejezi az adott szemesztert, akkor a válogatottal készül majd itthon, viszont a hazai versenyeken értelemszerűen nem tudja képviselni klubját. A másik két vb-induló, Szilágyi Nikolett és Mayer Gréta minden szeren mutat be gyakorlatot, bízom benne, hogy hasonló teljesítményt nyújtanak, mint a világbajnokságon. Remélem, Makovits Mirtill is jól dolgozik majd, emellett sokat várok a visszatérő Schermann Biankától, aki mandula- és egyéb műtétei után most indul újra versenyen.

Borítókép: Kovács Zsófia is megméreti magát (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)