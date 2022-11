Laidouni Párizs külvárosában nőtt fel, de megkeserítené a franciák életét

– Ezek szerint lát esélyt a továbbjutásra a csoportból?

– Az elmúlt fél év jó példát mutatott nekem. A Fradival bizonyítottuk, hogy a labdarúgásban nem létezik lehetetlen. Az Európa-liga sorsolását követően mindenki úgy gondolta, jó, ha a harmadik helyre odaérünk, ehhez képest megnyertük a csoportot, nyolcaddöntősök vagyunk. Erről itt, az edzőtáborban sokat meséltem a többieknek. Jó formában várjuk a tornát, az idén többek között Chilét, Japánt, Nigériát, Egyenlítői-Guineát és Malit is legyőztük, a vb főpróbájaként pedig már itt, Dohában az ugyancsak katari résztvevő Iránt vertük meg 2-0-ra. Kellő önbizalommal vágunk neki a vb-nek, nincs mitől tartanunk.

Laidouni: Nem érdekel, ki jön velem szemben, kemény fából faragtak

– Párizs külvárosában született és nőtt fel. A franciák elleni csoportmeccs mennyire lesz különleges?

– Azt a meccset várom a leginkább, különleges mérkőzés lesz nekem. Franciaországban születtem, ott kezdtem futballozni, gyerekkorom óta követem a francia bajnokságot, a család nagyobb fele Franciaországban él.

– Tunéziában nincsenek is rokonai?

– De, nagynénémék és több unokatestvérem odahaza él Tunéziában. Az ország meseszép, a főváros, Tunisz csodálatos hely. De nem is kérdés, a Franciaországban élő szüleim és testvéreim is nekem szurkolnak. Szeretném megkeseríteni a franciák életét, és büszkévé tenni Tunéziát.

Laidouni a válogatott 28-as mezében Forrás: Twitter/Tunisie Football

– El tudja képzelni, hogy a franciák nem jutnak túl a csoportkörön?

– Ők az esélyesek, a címvédők. Adrien Rabiot, Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann, Olivier Giroud, Kylian Mbappé vagy éppen Karim Benzema zseniális futballista. De a pályán engem nem érdekel, ki jön velem szemben, kemény fából faragtak.

Aissa Laidouni eddig egy gólt szerzett a tunéziai válogatottban, tavaly novemberben a Zambia elleni vb-selejtezőn (3-1) ő jegyezte az első találatot:

Itt pedig nagy pillanatai a Ferencvárosban:

Borítókép: Aissa Laidouni a Ferencvárosnak és a tunéziai válogatottnak is nagy erőssége (Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly)