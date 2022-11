Mbappé egyedül maradt a véleményével Párizsban

Christophe Galtier vezetőedző bevallotta, hogy saját csapata mérkőzése közben aggódva figyelte az izraeli eseményeket.

– Először is, gratulálok a Benficának, majd a saját csapatomnak is. Kétszer megvertük a Juventust, és az utolsó meccs 92. percéig nagyon boldogok voltunk. Tisztában voltam mindennel, ami Haifában zajlott. Kétszer amiatt cseréltem, mert a stábomtól hallottam, hogy a Benfica vezetést szerzett. Három perccel a lefújás előtt szóltak, hogy már 5-1 az állás. De ha a meccs késői szakaszában változik meg az eredmény, akkor már nehéz változásokat elérni – magyarázta a Paris Saint-Germain trénere, majd elárulta, szerinte min úszott el a csoportelsőség. – Túl sok gól kaptunk rögzített helyzetből a csoportkörben, így volt ez a Haifa ellen is. Ha egy góllal kevesebbet szereznek ellenünk, akkor megnyerjük a csoportot. Ugyanakkor ha valaki a végsőkig akar menetelni, akkor a nagy csapatokat is meg kell vernie. Szóval most várjuk meg a sorsolás eredményét, akkor meglátjuk, hogy melyik klub ellen folytatjuk a nyolcaddöntőben.

Maguk sem tudták, hogy csoportelsők lettek

Ami az egyik oldalon bánatot okozott, a másikon hatalmas örömöt jelentett. Bár a Benficánál volt, aki nem kapkodta el az ünneplést, mert voltak kétségei a csoport végeredménye felől.

– Nem voltam benne biztos, hogy elsők lettünk – vallotta be Chiquinho, a Benfica középpályása. – Persze nagyon boldog voltam, fantasztikus, hogy megnyertük a nehéz csoportot. Egyébként ez is csak egy meccs volt a sok közül, amit meg akartunk nyerni, ezt sikerült is megtennünk.

Természetesen volt olyan játékosa is a portugáloknak, aki pontosan tudta, mire van szükség a csoportelsőséghez.

– Mint mindig, most is aggódtunk, hogy egyáltalán győzünk-e, de aztán a meccs közben éreztük, hogy van esélyünk az első helymegszerzésére, és hajtottunk a további gólokért – fogalmazott az összecsapáson elsőként betaláló Goncalo Ramos.