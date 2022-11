Megvan az oka, Milák Kristóf miért nem bírt Cseh László országos csúcsával

Ami a férfi 800 méter gyorsot illeti, noha az 1500 gyors alapján Betlehem Dávid tűnt esélyesebbnek, elvégre csaknem két és fél másodperccel előzte meg Rasovszky Kristófot – és az ősz folyamán a veszprémi medencés hosszútávúszó ob-n, majd legutóbb az eilati világkupán is jobbnak bizonyult klubtársánál –, 800-on a láthatóan végsőkig elszánt tokiói ezüstérmes diadalmaskodott. Mindvégig érződött, ezt mindenáron be akarja húzni, Betlehem pedig talán kissé későn próbálta lehajrázni, így a rutin felülkerekedett – ha 33 századdal is. Rasovszky győztes ideje, a 7:39,21 perc új országos csúcs, avagy a fiatalok legyűréséhez a legjobbját kellett nyújtania.

– Nagyon azon voltam, hogy ma én nyerjek, mert azért muszáj érzékeltetnem a fiatalokkal, hogy én is itt vagyok, még ha egyre nehezebb is bírni velük, Betlehem Dáviddal különösen, de Sárkány Zalán is egyre jobb. A csúcsnak örülök, bár ez szerintem Gyurta Gege 1500-as rekordjának a 800-as részideje volt, és még ennél is jobb időket kellene úszni a jövőben, nekem is, Dávidnak is. Lehet, hogy az 1500 alapján ő tűnt esélyesebbnek, de úgy gondolom, ezt ma én úsztam okosabban, rutinosabban – nyilatkozta Rasovszky Kristóf a Magyar Úszószövetség honlapján.

A nagy medencében 200 méter pillangón olimpiai bajnok, 100 pillangón olimpiai ezüstérmes, s idén Budapesten mindkét számban világbajnok Milák Kristóf is az országos csúcs megdöntésére készült; igaz, mielőtt felállt volna a 100 méter pillangó döntőjére, még finoman odébb kellett küldenie Kós Hubertet. Aki a negyedik nap végére már kissé elvesztette a fonalat, és a bemutatásnál kényelembe helyezte magát a 4-es pályához letett széken, holott az Miláké volt a döntőben. Nem ezen múlott, hogy Miláknak végül nem sikerült a 49,33 másodperces országos rekordot megjavítania, amelyet még hét éve Cseh László állított fel igen emlékezetes módon, a netanyai Eb-n, ahol épp a 30. születésnapját ünnepelte, és az aranyérmét követően az egész uszoda énekelte neki a Happy birthday to you-t. Milák harmadik fordulója túlságosan tompára sikeredett, rácsúszott a falra, nem tudott olyan dinamikusan eljönni és aztán delfinezni, így végül 23 századdal elmaradt a nagy előd legjobbjától.

– Országos csúcsot szerettem volna úszni, de ez elment a harmadik fordulómon, amit sajnálok. Annyira nem éreztem magabiztosnak a tempókat, a húzásokat, de ettől még sikerülhetett volna, mert így a negyedik napra éreztem azt, hogy kezdek igazán formába lendülni. Világversenyen ilyenkor kezdődik a komoly rész, a gyengék kezdenek elhullani, az erősek pedig csúcsra törni – persze, azokra igazán rákészülünk, most ezt lendületből csináltam végig – fogalmazott Milák Kristóf.

Az ob-n az éremtáblát toronymagasan nyerte a BVSC 11 győzelemmel és 24 éremmel a győriek előtt. Az időeredmények abszolút összehasonlítására szolgáló FINA-pontok alapján az egyéni legjobbaknak járó trófeát Szabó Szebasztián (50 m pillangó) és Fábián Bettina (200 m gyors) vehette át Szita Károly kaposvári polgármestertől és Wladár Sándortól, a MÚSZ elnökétől.

Fotó: MÚSZ/Derencsényi István

A zárónap bajnokai:

férfiak:

800 m gyors: Rasovszky Kristóf (Balatoni ÚE) 7:39,21 – új országos csúcs

200 m hát: Telegdy Ádám (Kőbánya SC) 1:51,03

50 m mell: Gál Olivér (Hód Úszó SE) 27,45

100 m pillangó: Milák Kristóf (Bp. Honvéd) 49,56

4×200 m gyorsváltó: BVSC-Zugló (Holló Balázs, Bóna Benedek, Kovács Benedek, Németh Nándor) 7:09,77

nők:

800 m gyors: Fábián Bettina (FTC) 8:25,67

200 m hát: Molnár Dóra (Budafóka SE) 2:06,10

50 m mell: Sztankovics Anna (Nyíregyházi SC) 30,58

100 m pillangó: Ugrai Panna (Hód Úszó SE) 57,96

4×200m gyorsváltó: Újpesti TE (Kapás Boglárka, Ábrahám Lilla, Tankó Beatrix, Nyirádi Réka) 7:59,36

Borítókép: Milák Kristóf 100 méter pillangón Szabó Szebasztián és Márton Richárd előtt győzött (Fotó: MÚSZ/Derencsényi István)