Schumacher szerint helye lenne a Formula–1-ben, csalódott, mert kirúgták

A Schumacher–Hülkenberg cserét már borítékolni lehetett, és a távozni kényszerülő pilóta nagybátyja, a Formula–1-ben ugyancsak megfordul Ralf Schumcaher – Michael Schumacher öccse – a minap ki is osztotta a Haas csapatfőnökét: – Úgy érzem, Günther Steinernek nem tetszik, hogy valaki más van a középpontban a Haasnál. Ő azt szereti, ha csak rá terelődik a figyelem – jegyezte meg Ralf Schumacher.

Mick Schumacher Fotó: Twitter/Mick Schumacher

Mick Schumacher idén az Osztrák Nagydíjon hatodik, a Brit Nagydíjon nyolcadik lett, de többször nem végzett a pontszerző első tíz pilóta között, összesen tizenkét pontot szerzett, miközben csapattársa, a dán Kevin Magnussen huszonötöt. S ugyan Schumacher tavaly első Formula–1-es évében egyetlen pontot sem kapart össze az akkor jóval gyengébb Haasszal, egyértelműen jobb volt csapattársánal, az orosz Nyikita Mazepinnél, akinek az év elején távoznia kellett az ukrajnai háború következményeként. A „beugró” Magnussen aztán sokkal többet tett le az asztalra az autóját jó néhányszor összetörő Schumachernél, akinek már a nyáron bizonytalanná vált a jövője.

Ma pedig hivatalos lett, hogy jövőre nem kap szerződést a Haastól.

– Szeretnék köszönetet mondani Micknek az elmúlt években a csapatnak nyújtott szolgálataiért. Mick pedigréje jól ismert volt az utánpótlás-kategóriákban, a Haasnál töltött ideje alatt pedig folyamatosan fejlődött versenyzőként, ami az idei szezonban a pontszerzési sikerekben csúcsosodott ki. Miközben úgy döntöttünk, hogy a jövőben külön utakat járunk, az egész csapat sok sikert kíván Micknek karrierje következő lépéseihez – áll Günther Steiner elbocsátó üzenete a Haas oldalán.

A 23 éves németet jövőre egy 35 éves német váltja. Nico Hülkenberg korábban a Renault-nál, a Williamsnél, a Saubernél és a Force Indiánál szerepelt az Formula–1-ben. A 2018-as idényben hetedikként végzett a Renault-val. 2020-ban a Racing Point, 2021-ben az Aston Martin tartalékpilótája volt, a mostani idény elején pedig, az első két futamon a covidos Sebastian Vettelt helyettesítette az Aston Martinnál, s 17., majd a 12. helyen végzett.

– Nagyon örülök, hogy egy teljes szezonra érvényes szerződést kaptam a Haas csapatától 2023-ra. Úgy érzem, valójában soha nem távoztam a Formula–1-ből. Izgatott vagyok a lehetőség miatt, hiszen azt csinálom újra, amit a legjobban imádok. Szeretnék köszönetet mondani Gene Haasnak és Günther Steinernek a bizalmukért. Nagy munka vár ránk, hogy képesek legyünk harcolni az összes többi csapattal a középmezőnyben, és alig várom, hogy újra csatlakozzak a küzdelemhez – fogalmazott Nico Hülkenberg.

Azt pedig mondani sem kell, hogy a Ferrari akadémiáján pallérozódó Mick Schumacher, aki a hét végén Abu-Dzabiban természetesen még beül a Haasba, roppant csalódott.

Schumacher: Nem zártam le ezt a fejezetet

– Ez lesz az utolsó versenyem a Haasszal. Nem akarom leplezni, hogy nagyon csalódott vagyok a döntés miatt, hogy nem hosszabbítottuk meg a szerződésemet. Ezzel együtt szeretnék köszönetet mondani a Haasnak és a Ferrarinak is, hogy megadták nekem ezt a lehetőséget. Ezek az évek sokat segítettek abban, hogy fejlődjek. Olykor rögös volt az út, de rájöttem, hogy mennyire is szeretem ezt a sportot, és folyamatosan fejlődtem. Rengeteget tanultam, és biztos vagyok benne, megérdemlem, hogy helyem legyen a Formula–1-ben. Nem zártam még le ezt a fejezetet, és a nehézségek csak erősebbé tesznek. Továbbra is lobog bennem a tűz, és keményen fogok dolgozni azért, hogy visszatérhessek a Formula–1-es rajtrácsra – szögezte le Mick Schumacher.

Borítókép: Mick Schumacher keményen fog harcolni azért, hogy visszatérhessen a Formula–1-be (Forrás: Twitter/Haas F1 Team)