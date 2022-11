Sorsdöntő csatában kellene törlesztenünk a horvátoknak

Tíz év után újra a horvátok ellen

Debreczeni-Klivinyi Kinga a jelenlegi magyar válogatott keretből az egyetlen, aki már tíz éve is szerepelt Eb-csoportmeccsen Horvátország ellen. A válogatottba hosszú szünet után visszatért 32 éves balátlövő egy gólt dobott 2012-ben Újvidéken a horvátoknak. – Rosszul játszottunk, nekem sem ment úgy a játék, ahogyan szerettem volna. Szerencsére a végére összekaptuk magunkat, és Karl Erik Böhn irányításával bronzérmesek lettünk. Idén is össze kell kapnunk magunkat, mondtam is a lányoknak, hogy ha a svájci beállóval gondjaink voltak, akkor nem lesz könnyű Debelic vagy a korábbi siófoki csapattársam, Katarina Jezic ellen. Szerintem ki-ki meccset játszunk a horvátokkal, de nagyon oda kell figyelnünk, mert hihetetlenül jól tartották magukat a norvégok ellen, csak a második félidő második felében nyílt ki az olló a két csapat között. Abban bízom, hogy szigorú védekezéssel össze tudjuk zavarni a horvátok támadó játékát, és a gyors lerohanásokból eredményesek tudunk lenni. Tisztában vagyok vele, hogy sok horvát szurkoló buzdítja az ellenfelünket, de mi is számíthatunk a közönségünk segítségére – mondta Siófok balátlövője. A válogatott játékos férje, Debreczeni Dávid élete formájában játszik az Európa-liga csoportkörben szereplő Ferencváros férfi csapatában. – Nagyon büszke vagyok rá, támadásban és védekezésben is magas színvonalú teljesítményre képes – dicsérte a szakmabeli férjét a női válogatott balátlövője.