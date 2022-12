Kenderesi Tamás új edző irányításával kerülne vissza Milák mögé

Abban nincs semmi különös, hogy Kenderesi Tamás nincs ott az éppen zajló rövid pályás úszó-világbajnokságon, hiszen a magyar színeket csupán két versenyző, Jakabos Zsuzsanna és Szabó Szebasztián képviseli Melbourne-ben. Az már kicsit furcsább, hogy a riói olimpián a bronzérme mellett közismertségre és közkedveltségre is szert tett „sajtbureszes” úszó újabban keveset hallat magáról.

Kenderesi legutóbb a nyári budapesti világbajnokságon versenyzett. Azon a viadalon, amely Milák Kistóf győzelme és világcsúcsa okán örökre emlékezetes marad. A pécsi úszónak már nem ennyire szép emlék ez a verseny. Csupán hatodik lett, tehát a tokiói olimpián, amelyen negyedik lett, ismét lemaradt a dobogóról, méghozzá sokkal, Miláktól néhány század híján öt másodpercet kapott.

Kenderesi a vb után az Eb-t kihagyta. S talán ő az egyetlen magyar, akinek az örömébe némi szorongás is vegyült, hiszen a 200 pillangón berobbant egy újabb magyar klasszis, Márton Richárd, aki Milák mögött második lett Rómában. Megtörve a hosszú csendet, Kenderesi beszélt az elmúlt hónapok hányattatásairól.

Lökéshullámmal kezelik

– Sok mindent lehet rólam mondani, de azt, hogy én lennék a szerencse fia, egészen biztos, hogy nem.

Idén többször is megbetegedtem, másfél hónapot kihagytam, fájlaltam a nyakamat, aztán kiújult a vállsérülésem, edzés helyett sokáig csak kezelésekre járhattam. A kúra jelenleg is tart.

Lökéshullámos terápiával igyekeznek segíteni rajtam, emellett talpreflexológiai kezelésben is részesülök, amit úgy szoktam emlegetni, hogy birizgálják a talpamat. Eddig erről csak annyit tudtam, hogy az emberi talp az egészégünk térképe, így például az energiaáramlás zavarait is képes kimutatni – nyilatkozta az SzPress Hírszolgálatnak Kenderesi Tamás.

A pécsi úszót jókedélyű sportolóként ismerhettük meg, pedig valóban több akadály hátráltatta a pályafutása során. Már kétszer is megműtötték a térdét, a 2015-ös kazanyi világbajnokságról pedig világranglista második helyezettként azért maradt le, mert közvetlenül a versenyek rajtja előtt fertőző „csókbetegség”, orvosszakmai kifejezéssel mononukleózis parancsolta ki az uszodából.

Nyolc kilót kell ledolgoznia

Július óta a szokásosnál kevesebbet edzett, veszített az izmaiból és a szívósságából. Nem titkolja, hogy nyolc kiló felesleget szedett fel magára. Közrejátszott ebben az is, hogy a kalóriadús ételeknek nem igazán tudott ellenállni.

– A súlyfelesleg leadása a kisebb gond, a nagyobb az erőnlétem helyreállításának a feladata – folytatta Kenderesi, akiről 2014-ben derült ki, hogy kivételes képességekkel rendelkezik, amikor ifjúsági olimpiát és korosztályos Európa-bajnokságot nyert. – Elfogadhatóan jó állóképesség nélkül nem sokra mehetek, de dolgozom azon, hogy az újabb üldözőversenyem végén újra jól szerepelhessek a jövő tavaszi országos bajnokságon. Ha ez nem sikerül, akkor lemondhatok a világbajnoki szereplésemről.

Jelenleg nem vagyok még a második számú magyar sem, de a helyzetemet nem látom kilátástalannak. Az idő viszont sürget, bele kell húznom a thaiföldi és a tenerifei edzőtáborokban

– utalt Márton Richárd feltűnésére. Egyúttal beismerve, csupán az lehet a célja, hogy ismét ő legyen itthon a második legjobb Milák mögött az egyetlen ütőképes számában, 200 pillangón.

Még nem futott ki az időből

Kenderesi Tamás új edző irányításával igyekszik megújulni. Hálával köszönt el visszavonuló mesterétől, Tari Imrétől, felkészítését a pécsi klubjánál dolgozó Turós Máté vette át.

A 26. születésnapjához érkezett úszó feltehetően csak tréfálkozik, amikor azt mondja, hogy kezd az idő elszállni felette, de gyorsan hozzáteszi, hogy még nem futott ki az időből.

– Már megint hátrányba kerültem a vetélytársaimmal szemben, de így is célkeresztben maradt előttem a jövő évi fukuokai világbajnokság. Jó lenne végre minden panasztól megszabadulni. A pécsi uszodánk kapuja továbbra is nyitva áll, csak annyi változott, hogy a medence vize takarékossági okok miatt már nem 27, hanem 25 fokos. Ezért is várom a meleg égövi edzőtáborokat, ahol mindig jól éreztem magamat és a munka is jobban ment, aztán majd meglátjuk, hogy mit tudok összehozni – mondta befejezésül Kenderesi Tamás, aki egyelőre csak a 2023-as feladataira összpontosít, a párizsi olimpiai játékok kihívása még nem hozza tűzbe.

Borítókép: Kenderesi Tamás és az új edzője, Turós Máté (Fotó: Facebook)