A döntetlenért támadtunk, végül nyolc góllal kikaptunk a norvégok ellen

A magyar válogatott keretéből ezúttal a kapus, Palasics Kristóf és a szélső, Kovacsics Péter maradt ki. Meglepetésre Lékai helyett Hanusz, a jobbátlövő poszton Ancsin helyett Ilics kezdett. Őket leszámítva az alapsort küldte fel a pályára a kapitány: Mikler előtt Pedro, Ilics, Hanusz, Bánhidi, Bodó és Bóka várta a norvégok elleni meccset.

A kezdés a Portugália elleni rémálmot idézte: 52 másodperc elteltével Rosta Miklóst piros lappal büntette a mérkőzést vezető Bonaventura ikerpár: Charlotte és Julie némi videóbírózás után úgy ítélte meg, hogy a szegedi beálló szándékosan dobta fejbe vagy Bergerud kapus feje mellé a hétméterest. A szabályok szerint ez azonnali piros lapot vont maga után. Ahhoz képest, hogy Sipos Adrián 48 másodperc után állt ki Portugália ellen, és annak a meccsnek hétgólos vereség lett a vége…

Rosta piros lapját nehezen tudta értelmezni a magyar kispad Fotó: MTI/Kovács Tamás

A norvégoknak nem ízlett a beálló elleni védekezés, Bánhidi és Lékai ezt góllal büntette, 3-2-nél labdánk volt az egyenlítéshez, de nem mentünk vele sokra. Sebastian Barthold vezérletével Norvégia háromgólos előnyt alakított ki. Kicsit sematikusnak tűnt a válogatott támadójátéka, de a csapat ráérzett arra, hogy van élet a beálló játékon túl. Ilics látványos bevetődős gólt szerzett, s mivel a sokszor kiszolgáltatott helyzetben hagyott Mikler bemutatott egy-két bravúrt, Bodó Richárd a 12. percben élt a lehetőséggel: 6 gólnál érte utol ellenfelét a magyar válogatott. A támadójáték szemlátomást feljavult, s ha csak fele ilyen masszívan működött volna a védekezés, közel állt volna a meglepetéshez Chema Rodríguez csapata.

Negyedóra elteltével a kapitány Bodó helyett Szitát küldte a pályára. Mivel Lékai nem hibázta el a hetesét, ott loholt Norvégia nyakán a magyar válogatott. 10-7-nél Ligetvári Patrik és Szöllősi Szabolcs is beszállt (Szita és Bánhidi kapott pihenőt), a kapitány sokkal inkább forgatta a csapatát, mint szerdán Dánia ellen.

10-8-nál Hanusz virtuóz szólója után csökkenhetett volna a különbség, de a kontrából visszaállt a háromgólos hátrány. Ligetvári bombagóllal kezdett, Goran Johanessen nem kezdett, ekkor már négy találatnál járt a Flensburg irányítója. Ligetvári megint bezúdított egyet. A küzdőszellemmel nem volt gond, sőt. 12-10-nél megint a mínusz egy volt a tét: Ligetvári nagyon elkapta a fonalat, beverte a harmadik lövését is. Mikor igazán izgalmas lehetett volna a meccs, a francia ikerpár kiszórta két percre Ligetvárit.

Johanssent nem tudtuk tartani Fotó: MTI/Kovács Tamás

Ezzel együtt a helyzet nem tűnt reménytelennek, de elég volt megint egy-két kihagyás, Ancsin hát mögötti passza például ebbe a kategóriába tartozott. Harald Reinkind alakította ki a meccs során először a négygólos norvég előnyt. Ez eggyel csökkent a szünetig, 16-13.

A második félidő első gólját Sander Sagosen dobta. Majd gyors gólváltás után Norvégia első hetesét Mikler kivédte, emberelőnyben támadt a válogatott a mínusz kettőért. Pedro nem is hibázott. Másképp nézett ez ki, mint Dánia ellen. Ugyan látszott, hogy Norvégia gyorsabb, korszerűbb kézilabdát játszik, de keményen küzdött a magyar válogatott, fel is jött egy gólra. Sőt, akár utol is lehetett volna érni az ellenfelet, ha Hanusz nem akar pattintott labdás gólpasszt adni. De akart… Megint kettő lett oda, majd négy.

Szép lassan elment a meccs, Norvégia egy 6-2-es rohammal eldöntötte a nyitott kérdéseket: Överby harmadik, a norvég válogatott 24. góljánál kért időt Chema Rodríguez. Ekkor vezetett először öt góllal Norvégia. És innen már nem volt visszaút. Amikor nagyon csúnyára fordult az állás, 30-22-nél egy újabb időkéréssel próbálta lassítani a norvég rohanást a kapitány. Ez félsikert hozott. Norvégia végül 8 góllal, 33-25-re nyert.

Férfi-kézilabdavilágbajnokság, mérkőzés az 5–8. helyért: Magyarország–Norvégia 25-33 (13-16). Németország–Egyiptom 35-34.

A magyar válogatott vasárnap a hetedik helyért játszik a világbajnokságon, az utolsó mérkőzésén Egyiptom lesz az ellenfele.

Borítókép: Ligetvári kellemes meglepetést keltett (Fotó: MTI)