A Honvéd skót sportigazgatója megcáfolt egy kapusukat érintő pletykát

Thomas Courts éppen Chris Docherty hívására jött a Bp. Honvéd kispadjára, ám az ősszel mennie kellett, ráadásul két győztes meccs után váltották le. A sportigazgató nehéz döntésnek nevezte a váltást, amelyet az interjúban meg is indokolt, ahogy arról is beszélt, hogy jó döntés volt-e Dean Klafuric kinevezése. Szerinte a csapat képes lehet elérni a céljait új igazolások nélkül is, erre ugyanis a klub anyagi helyzete miatt nincsen lehetőség.

– Akik itt vannak, kellőképpen jók ahhoz, hogy kivívjuk a bennmaradást. Mindehhez hozzá kell tennem, teljes mértékben elfogadom a klub helyzetét, abból a büdzséből dolgozom, ami rendelkezésemre áll. A szurkolóink elvárják, hogy igazoljunk, ezt megértem, de nekem olyan döntéseket kell hoznom, amelyekkel nem csupán a Honvéd jelenét, a jövőjét is védem.

Az interjúban szóba jött az is, hogy kit vittek volna más klubok, és a sportigazgató cáfolt egy Szappanos Pétert érintő pletykát is. Chris Docherty beszélt a fiatalok szerepéről, és azt is elárulta, megbánta-e, hogy Budapestre jött, és mikor lenne itt boldog.

Borítókép: Chris Docherty szerint nem esik ki a Bp. Honvéd az NB I-ből (Fotó: Nemzeti Sport)