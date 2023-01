Agüero feldühítette Messit, és majdnem kórházban kötött ki

Bár Sergio Agüero a pályán a góljaival már nem tudta segíteni az argentinokat – szívproblémái miatt 2021-ben felhagyott a futballal –, ott volt a katari világbajnokságon, és segített kiszurkolni egykori csapattársai győzelmét a Franciaország ellen tizenegyespárbajjal végződött fináléban. A korábbi labdarúgó a döntő megnyerését követően az ünneplésből is kivette a részét, argentin mezbe öltözve magasba emelte a trófeát, majd az öltözőbe is bevonult a játékosokkal, hogy ott folytassák a vigadozást. Agüero ráadásul fel is öntött a garatra, amit jó barátja, Lionel Messi nem nézett jól szemmel.

– Rengeteget ittam, de nem ettem semmit – idézte fel az eseményeket Agüero. – Világbajnokok lettünk. Úgy voltam vele, hogy ha történik velem valami, történjen meg ott. De Leo mérges lett rám, és szólt, hogy hagyjam abba. Mégis hogyan kellett volna leállnom? Hiszen győztünk!