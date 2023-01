Chema Rodríguez nem mindennel volt elégedett a Zöld-foki-szigetek ellen

– Nem volt könnyű, de nem is számítottunk könnyű mérkőzésre a Zöld-foki-szigetek ellen – kezdte az értékelését Chema Rodríguez szövetségi kapitány a 42-30 végződő mérkőzés után. – Tudtuk, hogy kötelező nyernünk, de azzal is tisztában voltunk, hogy a középdöntőben még pont nélküli Zöld-foki-szigetek nem lebecsülendő ellenfél. Felkészültünk az ellenfelünk hét a hat elleni támadójátékára, de voltak olyan váratlan egyéni villanásai az ellenfélnek, amiket nem tudtunk előre modellezni, ezért a találkozó egy szakaszában meggyűlt ezzel a bajunk. Mindenki láthatta, hogy komolyan kellett vennünk a mérkőzést, másképp nem is tudtuk volna legyőzni az ellenfelet – mondta a meccs után Chema Rodríguez.