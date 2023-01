Érzékenyen érinti a Fradit az új év első veresége

Az Újpesttől elszenvedett vereség nem csupán a jégkorongszakosztály, hanem az egész klub életében az első vereség volt az új évben. Az FTC-t tavaly nagy büszkeség érte, a Sportegyesületek Országos Szövetsége (SOSZ) által minden esztendőben elkészített rangsor alapján Magyarország legeredményesebb egyesülete lett.

A Fradi jégkorongcsapata az elmúlt évek meghatározó együttese idehaza, zsinórban négyszer (2019, 2020, 2021, 2022) megnyerte a magyar bajnokságot, úgy, hogy közben kétszer (2019, 2020) az élen végzett a magyar bázisú Erste-ligában is. Azzal is nagy elismerést váltott ki, hogy 2020-ban az osztrák bajnokságban szereplő Fehérvár, valamint az akkor még a szlovák ligában vendégeskedő DVTK előtt a Magyar Kupát is megnyerte.

Az FTC idén a négy közé sem jutott be a kupában, az Erste-liga alapszakaszában pedig huszonöt forduló után csupán hetedik, sovány vigasz, hogy az UTE nyolcadikként mögötte van.

A Magyar Kupa négyes döntőjébe az Újpest mellé a BJAHC, a Debrecen, valamint automatikus résztvevőként a Fehérvár jutott be.

A mérkőzést követő sajtótájékoztató videón:

Borítókép: Persze akadtak forró pillanatok a mérkőzésen (Fotó: UTE)