Vérét adta a Csíkszereda az újabb bajnoki aranyért

A második harmadot jobban is kezdte a Fradi, a helyzetek azonban kimaradtak, majd a 29. percben eldőlt a meccs, a párharc, a bajnoki cím. Gyors egymásutánban Fowlie-t, majd Tamminent is kiállították, s a kettős emberelőnyt nagyon gyorsan kihasználta a Csíkszereda. Ismét az alapszakasz pontkirály, Szkacskov volt eredményes (3-0). A rutinos, 37 éves orosz csatár a finálé első négy meccsén nem talált be, most pótolta a mulasztását.

A harmadik harmad legelején a döntő legeredményesebb játékosa, Stach bevitte a kegyelemdöfést (4-0). Ezután elszakadt a cérna a ferencvárosiaknál, potyogtak a kiállítások, Hajóst nem is kettő, hanem öt percre küldték ki a bírók.

A harmad derekán sérülés borzolta a kedélyeket. Nagy Gergő lövése megpattant egy boton, a korong telibe találta Láday Tamás arcát, akiből ömlött a vér. Peches jelenet volt, szerencsére a kétméteres óriást ezután a palánkon túl ápolták, az ünneplésre azonban már visszatért.

Az 50. percben Sofron megszerezte az első gólját a fináléban (5-0), ami után a hazaiak érthetően kiengedtek. A vendégek Nagy Gergő és Tamminen találatával kozmetikázták az eredményt, de ez már nem osztott, nem szorzott, sőt 25 másodperccel a vége előtt Nagy Gergő újabb góllal állította be az 5-3-as végeredményt.

A ferencvárosi csapatkapitányt több okból is méltatni kell. Az első meccsen ő okozott – igaz, nem szándékosan – súlyos sérülést Salló Alpárnak. Az eset valahol érthetően felborzolta a kedélyeket. A Fradi eltiltásból visszatért csapatkapitánya nem csak a játékával volt vezéregyéniség, igyekezett csitítani a társait, elejét venni a bunyóknak.

A Csíkszereda győzelmének megakadályozásához azonban az ő játéka kevés volt. Az erdélyi csapatot már az idény előtt a bajnoki cím várományosának kiáltották ki, tehát csupán a papírforma érvényesült.

A mérkőzés lefújása után szerencsére mindkét oldalon kiengedett a nyomás, a két csapat játékosai sportemberekhez méltóan ölelkeztek össze.

Az erdélyi csapat megvédte a címét, és 2011, 2019 és 2021 után negyedszer lett a liga aranyérmese. Az FTC a magyar bajnoki címmel vigasztalódik.