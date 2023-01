Grealish bejött, eldöntötte a meccset, aztán panaszkodott

– Az Aston Villánál Dean Smith azt mondta, hogy rajta, keressem meg az ellenfél védelmének gyenge pontját, akár a jobb oldalon, akár középen, de akár vonalszélsőként is játszhattam. Mindig is így futballoztam, nem kellett különböző játékrendszerekhez alkalmazkodnom. Nem is sejthettem, ez mennyire nehéz lesz másik csapatnál és menedzsernél – így érzékeltette a megváltozott szerepét Grealish.