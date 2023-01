Kovács István és Erdei Zsolt konfliktusának különös párhuzama

Bár Kokóék sikereihez hasonlókat nem tud felmutatni, Kurtucz is korábbi ökölvívó, több világ- és Európa-bajnokságon is képviselte hazánkat. Azóta egyfajta küzdősportos polihisztorként többek között tekvondóban, kempóban és kick-boxban is magyar bajnok lett, a civil munkáját tekintve közgazdász. Nem meglepő, hogy a banki szektorból érkezve a stabil háttér megteremtésével kezdene, sok ideje viszont egyelőre nincs, megbízása a jövő évi párizsi olimpiáig szól.

– Egy kvóta az alap, három fölé reálisan nem nagyon mennék. Megvannak a stabil embereink, az ötvenhét kilós Veres Roland, és a hatvanhárom és fél kilós Kovács Richárd a tavalyi Eb-bronzérem után egyértelműen kvótaesélyes, de a szupernehézsúlyú Kiss Leventét, az ötvenegy kilós Bernáth Lászlót és a lányoknál Hámori Lucát is ide sorolom – fogalmazott Kurtucz a Nemzeti Sportnak.

Hogy Párizs után mi lesz, azt pedig nemzetközi szinten sem tudjuk. Tokió után a francia fővárosban sem a körön kívülre került nemzetközi sportági szövetség (IBA), hanem a Nemzetközi Olimpiai Bizottság szervezi az ökölvívótornát, 2028-ra pedig a sportág szereplése is kérdéses.

– Nekünk mindenkivel együtt kell működnünk, függetlenül attól, hogy momentán az IBA elnöke, Umar Kremljov és főszponzora, a Gazprom is orosz. Ha versenyezni akarunk, akkor ezt a viszonyt fenn kell tartanunk – zárta rövidre a témát Kurtucz Csaba.