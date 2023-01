Messi már a vb-cím előtt is rengeteg pénzt hozott a PSG-nek

Argentína világbajnoki címével Lionel Messi teljessé tette a pályafutását, hiszen így már elmondhatja, hogy tulajdonképpen minden fontos címet megnyert, és már nincs olyan nagy árnyék (még Diego Maradonáé sem), amely rá vetülhetne. A vb-aranyérem azonban nemcsak sportszakmailag értékes, hanem tovább növeli az értékét, ami pénzre váltható.

Jellemző, hogy Messi vb-trófeával közös fotója lett a világ valaha volt legtöbb kedvelést kapott képe az Instagram történetében, mostanáig több mint 74 millió lájkkal, ezek a számok pedig elképesztő értéket jelentenek. A Messi-brand azonban nemcsak személy szerint a játékosnak fial jól, hanem az aktuális klubjának is – jelen pillanatban a PSG-nek.

Így volt ez már a vb előtt is. Messi 2021 nyarán könnyek közt hagyta el élete addigi egyetlen profi klubját, az FC Barcelonát, majd aláírt a párizsi együtteshez. Az első idénye halovány volt Franciaországban, csupán árnyéka volt önmagának, 34 tétmeccsen 11 gól és 15 gólpassz fűződött a nevéhez. Sok játékos boldogan aláírna hasonló statisztikát, de Messi mércéjével ez gyenge mutató volt.

Ez azonban nem rontotta a PSG üzleti hasznát Messi leigazolásából. A Marca című spanyol lap az argentin El Economistára hivatkozva azt írja, hogy

Messi érkezése nagyjából 700 millió euróval növelte meg a párizsi klub bevételeit annak ellenére, hogy az első évben nem jött össze az átütő siker, a BL-győzelem sem.

Részletezik is az összegeket. Több mint tíz új szponzor állt be a PSG mögé Messi miatt, a támogatói szerződések ráadásul 3-5 millió euróról 5-8 millióra növekedtek. Természetesen a Messi-hatás a mezeladásokban is érvényesült: a PSG több mint egymillió mezt adott el az argentin első évében a klubnál, egyenként 90 és 160 euró közti áron, az eladott mezek több mint 60 százaléka pedig Messi nevével volt ellátva. Összességében 30-40 százalékkal nőtt a PSG mezeladása. A klub a mezbeszállító Nike-val évi 75 millió eurós szerződéssel rendelkezik, amely 2032-ig szól.

A család is beilleszkedett Párizsban

Messi a Marca cikke szerint jelenleg évi 30 millió eurót keres tisztán Párizsban, és ezt az összeget a jelek szerint eddig is többszörösen visszahozta a nevével. A mostani idényben ráadásul már a futball is jól megy Messinek, akinek 19 meccsen 12 gólja és 14 gólpassza van (ez már hozzá illő statisztika) jelenleg, az Argentínával szerzett világbajnoki cím után pedig újra az Aranylabda első számú esélyesének számít.