Messivel is összeakaszkodott már a Vidi új igazolása

A kemény középpályás már Lionel Messit is igyekezett sanyargatni, amikor tavaly Honduras felkészülési mérkőzést vívott Argentínával, a meccset azért a papírformának megfelelően az immár újabb világbajnoki címet szerzett argentinok nyerték 3-0-ra. Messi két gólt is szerzett. Íme, videón a kemény belépője, ami után Messi a földön maradt...

– Kifejezett célunk volt egy hasonló karakterű és minőségű védekező középpályást igazolni, Deybi Flores abszolút megfelelt az általunk keresett kritériumoknak. Jó korban lévő játékos, nagy nemzetközi tapasztalattal is rendelkezik, beleillik abba a jövőképbe, amelyet elképzelünk a csapatnak. Nagy munkabírású labdarúgóról van szó, aki a védekező feladatai mellett oda tud érni alkalmanként az ellenfél kapuja elé is. Tobias és Deybi érkezésével a középpálya közepére már nem várható több igazolás, a többi posztra viszont természetesen továbbra is dolgozunk az erősítéseken – jellemezte az új játékost Juhász Roland sportigazgató.

Deybi Flores kétéves, 2024. december 31-ig érvényes szerződést írt alá, ő a Vidi második téli igazolása a norvég Tobias Christensen után, illetve a piros-kékek visszarendelték Szabó Leventét a kecskeméti kölcsönből.

