Mesés ajánlat, fokozódó harc a Manchester United tulajdonlásáért

Amikor a Glazer család 2005-ben 790 millió fontért megszerezte a Manchester United többségi tulajdonát, mindenki eszement összegekről, az angol labdarúgás kiárusításáról beszélt. Érdemes észben tartani ezt az összeget, s mellette mindjárt egy másikat. Az ugyancsak amerikai Boehly’s konzorcium tavaly 4,25 milliárd fontért szerezte meg a Chelsea-t, miután annak orosz tulajdonosa, Roman Abramovics az ukrán háború miatt túladni kényszerült szeretett klubján. (A 4,25 milliárdból 2,5 milliárd volt az adásvétel összege, a konzorcium továbbá kötelezettséget vállalt 1,75 milliárdos befektetésre.)

Jim Ratcliffe már a Chelsea megvételét is fontolgatta, de késve szállt be a versenybe. Azt már most leszögezhetjük, hogy a 4,25 milliárd font a Manchester United esetében legfeljebb kikiáltási összeg. Ami azt is mutatja, hogy miközben a csapat évek óta nem tudja megismételni egykori sikereit, az értéke mégis az ötszörösére emelkedett.

Tampa Bay Buccaneers NFL-csapatát is birtokló Glazer családot a Manchester United hívei sohasem tudták igazán megkedvelni, 2021-ben ismét felerősödtek a bírálatok, sőt tüntetésre is sor került, miután kitudódott, hogy Glazerékkel az élen a United az Európai Szuperliga kitalálói és támogatói közé tartozik.

Glazerék tavaly novemberben jelentették be, hogy megfelelő ajánlat esetén eladnák a klubot. Jim Ratcliffe-et és az Ineos céget a kezdetektől a lehetséges vásárlók között emlegették.

Csak hogy némi képet alkossunk az Ineos lehetőségeiről: a cégnek szerte a világon, 29 országban 26 ezer alkalmazottja van és az éves forgalma 50 milliárd font.

Ratcliffe egyfelől bizonyítottan gyerekkora óta United-drukker – noha rendszeresen felbukkan a Chelsea meccsein –, és már évek óta szeretne megvenni egy Premier League-csapatot. Igaz, néhány évvel ezelőtt azt is kijelentette, hogy a Premier League-klubok túlértékeltek, ezért 2019-ben inkább a francia Nice-t vásárolta meg potom 100 millió euróért. S ő a svájci Lausanne tulajdonosa is. Négy éve azt mondta, nem fog fontmilliárdokat költeni egy Premier League-gárdára, de a hozzáállása megváltozott az elmúlt néhány évben, amit egyértelműen mutat, hogy tavaly ő is beszállt a Chelsea-ért folyó versenybe.

Nos, Manchester Unitedért 4,25 milliárd fontnál is többet kell fizetni. Egyfelől a Glazer család már vázolta egy új stadion megépítésének terveit, s csak ennek a költsége eléri a kétmilliárd fontot. S persze most is akadnak versenytársak, Abdulaziz bin Turki Al-Faisal szaúdi herceg, egyben sportminiszter novemberben bejelentette, hogy hazája kész megvásárolni akár a Manchester Unitedet, akár a Liverpoolt.

Emlékezhetünk, a szaúdiak a Newcastle-ban már szereztek tulajdonjogot. Igaz, áttételesen. A szaúdi állami befektetési alapból (PIF), valamint a PCP Capital Partners és az RB Sports and Media nevű cégekből álló konzorcium vásárolta meg a klub nyolcvanszázalékos tulajdonjogát potom 300 millió fontért. A Manchester United más nagyságrend...

Érdekes szál a történetben, hogy az Ineos egyben a Mercedes Formula–1-es csapatának is főszponzora.

Sőt Jim Ratcliffe 2020-ban felvásárolta az istálló részvényeinek egyharmadát, így 2020-ban társtulajdonos lett. Az üzletember továbbá nagyon jó kapcsolatot ápol a hétszeres világbajnok Lewis Hamiltonnal. A pályafutása végéhez közeledő pilótának régóta dédelgetett vágya, hogy üzletemberként lépjen a sportvilág porondjára, mindenekelőtt egy futballklubban szeretne érdekeltséget szerezni. Hamilton tavaly nyáron a Denver Broncos NFL-csapatban már társtulajdonosa lett, emellett többek között saját filmgyártó cégbe és ruhamárkába is befektetett már. Ratcliffe farvizén akár a Manchester Unitedból is juthat neki morzsa.

Fontos szempont, hogy a hányattatások, a Cristiano Ronaldo körül botrány dacára a Manchester United elfogadhatóan szerepel a Premier League-ben. A hét végén némi meglepetésre 2-1-re legyőze a Cityt a városi derbin és jelenleg a negyedik – Bajnokok Ligája-indulásra jogosító – helyen áll a bajnokságban. Miközben a felturbózótt Chelsea csak a tizedik.

