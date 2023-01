Sallai Roland nagy zakóból, Schäfer András szép sikerből maradt ki

A német élvonalban még két magyar válogatott futballista keresi a kenyerét, de egyikük sem léphetett pályára. Schäfer Andrást novemberben megműtötték, elmondása szerint másfél hét múlva, a Hertha elleni hazai meccsen térhet vissza, így az Union Berlin nélküle fogadta a Hoffenheimet. A 25. percben vezetést szerezhetett volna, ám Siebatcheu kihagyta a tizenegyest, ami megbosszulta magát, mert a vendégek a szünet előtt Bebou révén vezetést szereztek. Ezt a 73. percben Doekhi egyenlítette ki, majd negyedórával később ő fordította meg az eredményt, a hosszabbításban pedig Leweling alakította ki a 3-1-es végeredményt – az Union Berlin ezzel a három ponttal fellépett a dobogó harmadik helyére.

Fotó: Swen Pförtner/Europress/AFP

Sallai Roland már felépült a súlyos szemsérüléséből, amely miatt ebben az idényben mindössze öt meccsen játszhatott, állítólag már a maszkot sem kell viselnie a pályán, ám most egy izomsérülés parancsolta a lelátóra. A 38-szoros magyar válogatott szélső freiburgi jövőjéről sokat olvashattunk a téli szünetben: a német ügynökségét olaszra cserélte le, édesapja szerint azért, mert még nem mondott le az álmáról, hogy topcsapatban futballozzon. A csapata szombaton a Wolfsburg vendége volt, és Sallai Roland a lelke mélyén talán nem is bánja, hogy erről a mérkőzésről lemaradt. A hazai csapat már az első percben a középkezdésből vezetést szerzett Wimmer lövésével, a szünetig Wind duplázott, majd a második félidőben Gerhardt, Baki és Waldtschmidt is betalált – a Wolfsburg 6-0-ra kiütötte a fordulót a második helyen kezdő Freiburgot, amivel a csapat visszacsúszott a negyedik pozícióba.

Bundesliga, 16. forduló Péntek

RB Leipzig–Bayern München 1-1 Szombat

Frankfurt–Schalke 3-0

Union Berlin–Hoffenheim 3-1

Stuttgart–Mainz 1-1

Bochum–Hertha 3-1

Wolfsburg–Freiburg 6-0

Köln–Werder Bremen 18.30 Vasárnap

Dortmund–Augsburg 15.30

Mönchengladbach–Leverkusen 17.30 Az élcsoport állása: 1. Bayern München 35, 2. Frankfurt 30, 3. Union Berlin 30, 4. Freiburg 30, 5. RB Leipzig 29.

Borítókép: Az Union Berlin játékosainak volt mit ünnepelni, a dobogóra léptek ebben a fordulóban (Fotó: Europress/AFP/Andreas Gora)