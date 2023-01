Sérülés vetett véget Korda menetelésének az Australian Openen

Hacsanov kezdte jobban a Korda elleni negyeddöntőt, az első szettet rövidítésben 7-6-ra megnyerte, majd a másodikat már simábban 6-3-ra hozta, de ebben már szerepet játszott az amerikai sérülése. Végül Korda a harmadik játszmában, Hacsanov 3-0-s vezetésénél adta fel a mérkőzést, így elsőként az orosz jutott be a legjobb négy közé Australian Openen.

– Éreztem egy kis fájdalmat már néhány héttel ezelőtt Adelaide-ben is, de aztán elmúlt – árulta le el Korda a találkozó után. – A meccsek közben teljesen rendben volt minden, de most egy tenyeres után nagyon zavart a sérülés a játékban. Mindez nagyon korán, a második szettben történt. Ennek ellenére pozitív érzéseim vannak, így is nagyszerű tornát zártam, először jutottam a negyeddöntőig egy Grand Slamen. Felemelem a fejem és dolgozom tovább.

Korda korábban a tavaly még világelső, és az elmúlt két évben Melbourne-ben döntős Danyiil Medvegyevet is kiejtette a tornán, aki szerint a játéka hasonlít Novak Djokovicséhoz. A 22 éves amerikainak alighanem lesz még lehetősége bizonyítani a tehetségét.

Wishing you all the best, Sebastian Korda ❤️



Congrats on an outstanding tournament 👏#AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/0dw4dA0sBV — #AusOpen (@AustralianOpen) January 24, 2023

Ami pedig Hacsanovot illeti, az orosz egymás után másodszor jutott be az elődöntőbe Grand Slam-tornán, hiszen tavaly az US Openen is a legjobb négy között szerepelt, akkor Casper Ruud ellen veszített.

– Nyilvánvalóan nem így akartam befejezni a meccset, de azt gondolom, hogy addig a pontig nagyon szoros, jó csatát vívtunk – mondta Hacsanov a Korda sérülésével véget ért győzelméről. – Őszintén szólva jól érzem magam. Örülök a formámnak, annak amilyen szinten teniszezem, és hogy először várhatom az elődöntőt itt, Ausztráliában.

Azt hiszem, hogy magamra találtam – folytatta Hacsanov. – Mindig hiszek magamban, de vannak hullámvölgyek, és amikor az ember eléri az ilyen nagyszerű eredményeket, akkor tudja meg, hogy mire képes igazán. Szóval a magamba vetett hitem sokkal erősebb az US Open óta, ahol bejutottam az elődöntőbe. Remélem, hogy ezen az úton tudom folytatni, fejlődni tudok minden téren.

A 26 éves orosz ellenfélre vár, a magyar idő szerint kedd délelőttre kiírt Cicipasz–Lehecka meccs győztesével találkozik majd az elődöntőben. A másik ágon szerdán mérkőznek meg a negyeddöntőkben (Djokovics–Rubljov, Shelton–Paul).

Borítókép: Sebastian Korda sérülés miatt esett ki (Fotó: Twitter)