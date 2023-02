Barcelona vagy Manchester United: csak egy csatlakozhat a Fradihoz

Két magyar futballista is lemarad sérülés miatt csapata mai meccséről: az Union Berlin Schäfer András nélkül próbál bejutni az Európa-liga nyolcaddöntőjébe az Ajax ellen, míg az AEK Larnaca Gyurcsó Ádám nélkül igyekszik megtartani előnyét a Dnyipro elleni visszavágón, amelyet a háború miatt nem Ukrajnában, hanem Kassán rendeznek. A ciprusi csapatban a szélső sérülése ellenére is pályára léphet magyar játékos, az AEK-hez télen igazolt Nikolics Nemanja a párharc első meccsén is szerepet kapott.