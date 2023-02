A Juve és a City után most a Barcelona körül bűzlik valami

– A Barcelona a múltban együttműködött egy tanácsadással foglalkozó céggel, amelytől jelentéseket kapott az alsóbb osztályokban szereplő játékosoktól, illetve játékvezetőkről. Ilyen szolgáltatást már spanyol klubok is igénybe vesznek, ez teljesen hétköznapi dolog. Meglepetés, hogy ez most megjelent a hírek között, bár az nem véletlen, hogy ez éppen most történt meg, amikor jól teljesítünk – vélekedett Laporta, aki arról is biztosította a rajongókat, hogy kollégáival azon lesznek, hogy megvédjék a klub becsületét.