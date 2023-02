Csercseszov cserejátékosai fordították meg az eredményt Pakson

Tegnap estére kiegyenesedett a tabella a labdarúgó NB I-ben, a Ferencváros bepótolta második elhalasztott mérkőzését is. A Bajnokok Ligája augusztusi selejtezői miatt a 4. fordulóból maradt el a Fradi paksi találkozója, amely hagyományosan jó játékot és többnyire sok gólt is szokott hozni. Ezt bizonyítja kettőjük őszi meccse is, amely a Groupama Arénában egy hosszabbításban esett góllal a bajnoki címvédő nyert meg 3-2-re.