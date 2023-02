Djokovics megérkezett Belgrádba, s feladta a leckét Amerikának

Szerbiában persze rajonganak érte. Djokovics még Melbourne-ben beszélt arról, hogy azonnal nem tér haza. Családi körben Marbellán pihent, ahol nyaralója van. Másfél héttel a győzelme után aztán befutott Belgrádba. Az érkezését nem verte nagy dobra, ő maga is csak annyit posztolt az Instagram-oldalán, hogy beugrott egy sportboltba, ahol közös kép is készült róla egy edzővel. Az illető további részletekkel szolgálva elárulta, hogy Djokovics egy sportiskolát is felkeresett, s volt is meglepetés az edzésen, amikor betoppant Szerbia hőse. Csak feltételezhetjük, hogy nem üres kézzel.

Djokovics legközelebb, február 27-től Dubajban versenyez, ám a fő kérdés vele kapcsolatban az, hogy vajon indul-e márciusban a két jelentős amerikai tornán, a március 9-én rajtoló Indian Wells-i, majd a március 20-án kezdődő miami viadalon.

Nos, Djokovics továbbra sincs beoltva koronavírus elleni vakcinával, ezért a hatályos amerikai törvények szerint nem teheti be a lábát az Egyesült Államokba. A szigor azonban enyhül. A kongresszus szerdán mindenféle korlátozás eltörlése mellett szavazott. (Érdekesség, a javaslat 227:201 arányban úgy ment át, hogy hét demokrata képviselő átszavazott az egységesen voksoló republikánusok mellé). Ez persze csupán a folyamat egyik fontos állomása, ezt a szenátusnak is jóvá kell hagynia. A Fehér Ház korábban azt közölte, hogy május 11-ig maradnak érvényben a korlátozások. Ez alapján Djokovics nem lehet ott a két tornán, ám a két verseny szervezői mindent elkövetnek Djokovics részvétele érdekében. A korábbi német játékos, Tommy Haas, az Indian Wells-i verseny igazgatója erről személyesen is beszélt.

Novak Djokovics tehát feladta a leckét Amerikának. Kevéssé valószínű, hogy rá való tekintettel felgyorsítanák a folyamatot vagy külön szabályt hoznának az ő érdekében, netán rá szabva. Lássuk be, inkább a két márciusi torna szervezőinek lenne fontos a részvétele. A szerb világelső a US Openen akar ott lenni. Márpedig minden abba az irányba mutat, hogy az augusztusi beutazásának már nem lesz semmilyen akadálya. Ha a Roland Garroson vagy Wimbledonban nem is, New Yorkban megszerezheti a huszonharmadik GS-tornacímét. Egyszer s mindenkorra eldöntve az évek óta húzódó vitát, hogy ki is minden idők legjobbja.

