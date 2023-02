Hiányzott meg nem is a kegyvesztett Szappanos a Honvédból

– Ami Szappanos Pétert illeti, a téli átigazolási időszakban érkezett egy ajánlat érte, de végül nem egyeztek meg a klubok egymással. A felkészülés időszak nagy részét emiatt kihagyta, ami hatással volt az utóbbi meccseken mutatott formájára, úgy éreztük, hogy most pihenőre van szüksége – így indokolta az egyszeres válogatott kapus mellőzését Dean Klafuric, a Honvéd vezetőedzője.

Miként megírtuk, Szappanos az előző fordulóban, a Debrecentől hazai pályán elszenvedett 3-2-es vereség alkalmával nagyot hibázott, majd a találkozó után durcásan egyből az öltözőbe vonult. Egészen leegyszerűsítve ő a bűnbak Kispesten.

Végül nem a veterán, 39 éves Tomás Tujvel, hanem a huszonegyedik születésnapját éppen a meccs napján ünneplő Dúzs Gellért helyettesítette a másfél éve éppen Mezőkövesdről igazolt Szappanost. Dúzs megállta a helyét, igaz, a hazaiak különösebben nem is tették próbára.

Nagyon alacsony színvonalú mérkőzést hozott az NB I 21. fordulójának nyitómeccse. A két csapat játékosai gyakran egymás után háromszor sem tudtak pontosan passzolni, arra rúgták a labdát, amerre álltak.

Inkább a hazaiak álltak közel a győzelemhez, Molnár, majd a hajrában Filip is ziccerben hibázott, Kuttor Attila, a hazaiak vezetőedzője mégis reálisan értékelt.

– Nem tudtunk olyan játékot mutatni, amilyet szerettünk volna. Ettől függetlenül megvoltak a lehetőségeink a győzelemre, de ebben a mérkőzésben most ennyi volt, igazságos döntetlen született. Nem az foglalkoztat, hogy továbbra is veretlenek vagyunk tavasszal, hanem hogy minden meccsen alázatosan küzdjünk. Ezzel ma sem volt probléma, a játékkal már inkább, nem tudtunk úgy futballozni, ahogy szerettünk volna. Az ellenfél is hatalmasat küzdött, ezért is igazságos a döntetlen – mondta a tavasszal öt meccsen tizenegy pontot szerzett Mezőkövesd mestere.