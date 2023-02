Kiszivárgott Hosszú Katinka féltett titka: állítólag gyermeket vár

Csak arra utalt, hogy harminc felett az is nagy dolog, hogy egyáltalán még úszik, és szeretné megváltoztatni a közgondolkozást, mert nem az a legfontosabb, hogy megszerezze a pályafutása 100. világversenyen szerzett érmét (97 van neki, ami a számításai szerint így is világrekord). Nem mintha bárkinek is eszébe jutott volna a 100 érem, ha tavaly nem állt volna elő magától ezzel a nemes céllal.

A 100 érem már nem jött össze

Ez egyébként remek kommunikációs fogásnak tűnt akkor, hiszen a 2021-ben megtartott tokiói olimpián egyértelművé vált, hogy Hosszú Katinka már nem képes a korábbi fantasztikus sikerei megismétlésére (legutóbb még a Covid-időszak előtt, 2019-ben volt világbajnok). Tavaly viszont a bűvös 100-hoz hiányzó négy érem begyűjtése még teljesíthető célnak tűnt, hiszen Budapesten volt a vb, majd lendületből következett a jóval szerényebb mezőnnyel rendezett Eb Rómában, ám ezeken összesen csak egy éremmel került közelebb a célhoz, azt is javarészt a váltótársainak köszönhette.

Hosszú Katinka tavaly a budapesti vb-n lényegében búcsút intett a közönségnek. Fotó: Dömötör Csaba

Ezek után már elúszni látszott a 100 érmes cél, ami a csodás karrier ünnepélyes befejezését jelenthette volna, s Hosszú ettől való visszakozása az említett interjúban már sokatmondó volt.

Wladár Sándor, az úszószövetség elnöke ezzel szemben nemrég kijelentette, hogy „Hosszú Katinka a tréningeket megkezdte, reggel és délután egyaránt dolgozik, vagy medencében, vagy szárazföldön. Szakmai tervét beadta a szövetségbe, hamarosan Tenerifére utazik háromhetes edzőtáborba.”

Értelmet nyerhet a sok terelés

Legkorábban az áprilisi ob-n kaphattunk volna képet arról, hogy Hosszú milyen formában van, reális-e a pályafutása folytatása a legmagasabb szinten, ott lehet-e a fukuokai vb-n. Most úgy tűnik, hogy nem kell addig várni, a várandósság pedig nemcsak a Hosszú jövőjét övező kérdésekre adhat választ, hanem magyarázatul szolgálhat az elmúlt hetek összevisszaságára is.

Az ugyanis a világ legtermészetesebb dolga, hogy egy várandósság elején az ember izgul és kivár, hogy megfontoltan állhasson a nyilvánosság elé az örömhírrel, és ha a hír igaz, sajnálatos, hogy ettől a jogától, az örömhír első kézből való megosztásától megfosztották.

Akárhogy is: három olimpiai és kilenc – nagymedencében elért – világbajnoki cím után (hogy csak a legfontosabb eredményeit emeljük ki), hálával gondolhatunk Hosszú Katinka pályafutására, élete talán küszöbön álló következő szakaszához pedig csak boldogságot kívánhatunk neki.

Borítókép: Hosszú Katinka és férje, Gelencsér Máté a Magyar Úszószövetség évzáró gáláján a Hotel Hiltonban 2022. november 25-én (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)