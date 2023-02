Willi Orbán számára van esély, hogy pályára lépjen a rangadón

Az őssejt-adományozás után kérdéses, hogy Willi Orbán játszhat-e holnap, de van rá esély.

– További orvosi vizsgálatok várnak rá a lépe miatt. Meglátjuk, milyen fizikai állapotban lesz a gyógyszeres kezelés és a vérplazmakivonás után – nyilatkozta ma Marco Rose, az RB Leipzig vezetőedzője.

A német sajtó beszámolója szerint a lipcseiek csapatkapitánya 2017 óta tagja egy őssejt-adományozással foglalkozó szervezetnek, most pedig szükségessé vált a közreműködése, ezért néhány napig injekciókat kapott, szerdán pedig Drezdában sor került a donációra. A 30 esztendős játékos azóta csak egy könnyített edzésen vett részt, ezért közvetlenül a mérkőzés előtt dől majd el, hogy pályára léphet-e az Union Berlin ellen.

A találkozó rangadó, mivel a negyedik helyezett lipcseiek a második berlinieket fogadják. Utóbbiak a tétmérkőzések mellett a felkészülési meccseket is beleszámítva sorozatban tizenegyszer győztek, legutóbb november 13-án, Freiburgban kaptak ki. Az Unionból lábsérülés miatt várhatóan hiányozni fog Schäfer András. A hazaiak ugyancsak eredményes sorozatot tudnak felmutatni, tétmérkőzésen szeptember óta nem kaptak ki. Náluk a térdsérüléséből továbbra is lábadozó Gulácsi Péter biztosan nem lép majd pályára, Szoboszlai Dominik viszont vélhetően ezúttal is a kezdőcsapatban kap helyet. A legutóbbi négy egymás elleni Bundesliga-meccset az Union Berlin nyerte, a Leipzig 2021 januárjában tudta legyőzni berlini ellenfelét, otthon, 1-0-ra.

A fordulóban Sallai Roland csapata, a hatodik helyen álló Freiburg a bennmaradásért küzdő Stuttgartot fogadja szombaton, a címvédő és listavezető Bayern München pedig – amely három döntetlen után vasárnap 4-2-re nyert Wolfsburgban, ezzel idei első győzelmét aratta a bajnokságban – az alsóházi Bochummal játszik ugyanazon a napon.

Bundesliga, 20. forduló:

péntek:

Schalke–Wolfsburg 20.30

szombat:

Bayern München–Bochum 15.30

Freiburg–Suttgart 15.30

Hoffenheim–Bayer Leverkusen 15.30

Mainz–Augsburg 15.30

Werder Bremen–Borussia Dortmund 15.30

RB Leipzig–Union Berlin 18.30

vasárnap:

Hertha BSC–Borussia Mönchengladbach 15.30

Köln–Eintracht Frankfurt 17.30

A Bundesliga állása

1. Bayern München 19 56-18 40 pont

2. Union Berlin 19 33-23 39

3. Borussia Dortmund 19 38-26 37

4. RB Leipzig 19 39-24 36

5. Eintracht Frankfurt 19 40-26 35

6. Freiburg 19 30-30 34

7. Wolfsburg 19 38-26 29

8. Werder Bremen 19 31-37 27

9. Mönchengladbach 19 34-29 26

10. Leverkusen 19 30-31 24

11. Köln 19 29-31 23

12. Mainz 19 27-31 23

13. Augsburg 19 24-33 21

14. Hoffenheim 19 28-36 19

15. Bochum 19 24-46 19

16. Stuttgart 19 22-34 16

17. Hertha 19 20-35 14

18. Schalke 19 14-41 11

Borítókép: Willi Orbán itt még a kórházi ágyon (Forrás: Instagram/williorban4)