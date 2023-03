A Ferencváros visszatérőkkel vethet véget a rossz sorozatnak

A Ferencváros legutóbbi négy tétmérkőzésén egyaránt vereséget szenvedett. Hasonlóan rossz sorozatot legutóbb a 2011/12-es idény elején élt meg a csapat, akkor öt egymás utáni meccsen kapott ki az FTC, a széria közben pedig meg is vált edzőjétől. Sztanyiszlav Csercseszov most aligha jut Prukner László sorsára, mint ahogy az akkori, a bajnokságot végül tizenegyedik helyen zárt csapat és a mostani, sorozatban ötödik bajnoki címére hajtó együttes között is ég és föld a különbség.

Csercseszov, a Ferencváros az Európa-ligában szűk kerettel dolgozhatott (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Fontos eltérés, hogy míg 2011-ben bajnoki meccseken jött össze az öt vereség, idén a négyből kettőt az Európa-ligában, a Bayer Leverkusen ellen szenvedett el az FTC, s aligha tévedünk nagyot, hogy az a párharc rányomta a Puskás Akadémia és a ZTE elleni bajnokikra is a bélyegét. Igaz, utóbbi vereségek alkalmával nagyobb volt Csercseszov merítési lehetősége.