Tart a Ferencváros rossz sorozata, megint kikapott a bajnokságban is

A Zalaegerszeg merész céllal vágott neki a bajnokságnak, a dobogón vagy annak a közvetlen közelében szeretett volna végezni, most azonban a kiesés elkerülése lebeghet a legfőképpen a szeme előtt. Amúgy szemlátomást nem ijedt meg a Fraditól, bátran futballozott, igaz, komoly helyzetet nemigen sikerült kidolgoznia. A címvédő egy-egy villanással közelebb állt talán a gólhoz, de nem játszott jól, nemigen érdemelte volna meg a vezetést. Aztán az első félidő hosszabbításában Civic elvétett egy átadást, a labda Meshackhoz került a jobb oldalon, ő rávezette Knoesterre, áttette a bal lábára, majd 9 méterről a kapu jobb oldalába zúdította – 1-0.

Fotó: Nemzeti Sport/Dömötör Csaba

Ezzel feladta a leckét a kissé tartalékos Ferencvárosnak a szintén sok hiányzót nélkülöző hazai csapat. A fővárosi együttes magához is ragadta az irányítást, ám a ZTE védelme nagyszerűen működött, és egészen a 69. percig lehetősége sem nyílt az egyenlítésre, akkor Knoester közeli lövését nagy bravúrral védte Demjén. A hajrára fokozta a nyomást a Fradi, a Zalaegerszeg szinte át sem jutott a vendégek térfelére, olykor foggal-körömmel védekezett, és amikor kellett, Demjén is igazolta, Marco Rossi nem véletlenül hívta be a válogatott keretébe.

A ZTE nagyot harcolva kicsikarta a számára szinte életfontosságú három pontot, a Ferencvároson pedig érződött a fásultság, és egymás után a negyedik tétmeccsét veszítette el, azaz tovább tart a rossz sorozata. Ezzel együtt még mindig nyolc ponttal vezeti a tabellát, a híveinek nincs sok okuk az aggodalomra.

A tabella:

1. Ferencvárosi TC 24 15 5 4 47-20 50 pont

2. Kecskeméti TE 24 10 12 2 35-23 42

3. Puskás Akadémia FC 24 9 9 6 34-30 36

4. Paksi FC 24 10 5 9 43-40 35

5. Debreceni VSC 24 9 7 8 39-36 34

6. Kisvárda Master Good 24 8 9 7 35-38 33

7. ZTE FC 24 8 6 10 29-28 30

8. Mezőkövesd Zsóry FC 24 7 8 9 25-30 29

9. MOL Fehérvár FC 24 7 6 11 30-34 27

10. Újpest FC 24 7 6 11 29-43 27

11. Budapest Honvéd 24 6 7 11 26-38 25

12. Vasas FC 24 3 10 11 19-31 19

Borítókép: Zachariassen erejéből most csak egy lesgólra futotta (Fotó: Nemzeti Sport/Dömötör Csaba)