A milánói derbi a kínai elnök vágya, mindenki más ellene van

Túlzás lenne azt állítani, hogy a Milan és az Inter parádézott a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében. De mindkét csapat sikerrel vette az akadályt, a piros-feketék a Tottenhamet, a fekete-kékek a Portót búcsúztatták, egyaránt 1-0-s összesítéssel. A pénteki sorsoláson tehát akár összejöhet egy milánói derbi is a BL-negyeddöntőre, ennek a lehetősége legutóbb tizenhét évvel ezelőtt állt fenn.

Onana védéseire is szüksége volt az Internek, hogy egyáltalán szóba kerülhessen a milánói derbi a BL-ban. Fotó: MTI/AP/Luca Bruno

Azóta az Inter és a Milan is megnyerte egyszer a Bajnokok Ligáját, viszont a legutóbbi tíz kiírás negyeddöntője kivétel nélkül milánói csapat nélkül zajlott.

Sőt, az olasz futballklubok általánosan nem teljesítettek jól az elmúlt években: az elmúlt két kiírásban egyetlen negyeddöntőse sem volt a Serie A-nak, elődöntőt pedig legutóbb az AS Roma vívott az olasz csapatok közül, még a 2017/18-as idényben. Ehhez képest most az Inter, a Milan és 2-0-s frankfurti győzelme után valószínűleg a Napoli is érdekelt lesz a negyeddöntő sorsolásán.