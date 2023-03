A volt Fradi-edző „budapesti pokoljárással” riogatja a németeket

Peter Stöger 2021-ben Szergej Rebrov távozása után és Sztanyiszlav Csercseszov érkezése előtt irányította a Ferencváros csapatát, amellyel azon az őszön bejutott az Európa-liga csoportkörébe, és az utolsó nemzetközi meccsén a Fradi élén a Groupama Arénában 1-0-ra legyőzte a Leverkusen együttesét.

Az akkor már tét nélküli meccs volt, a mostani nyolcaddöntős visszavágó ugyanakkor nem az: a Fradi az idegenben összeszedett kétgólos hátrányát igyekszik ledolgozni a negyeddöntőbe jutásért. A helyszín ugyanúgy Budapest lesz, de nem a Groupama Aréna, hanem a Puskás Aréna több mint kétszer annyi nézővel. Erre hívta fel a figyelmet a német Bild hasábjain Stöger, aki a Köln és a Dortmund edzője is volt a Bundesligában.

– A Bayernek meg kell járnia a poklot Budapesten – jelentette ki Stöger. – Több válogatott mérkőzést is láttam a Puskás Arénában. A magyar szurkolói kultúra különleges, rendkívüli hangorkán várható a stadionban, a Leverkusennek pedig alkalmazkodnia kell ehhez a légkörhöz.

Stöger egyetértett a Leverkusen vezetőedzőjével, Xabi Alonsóval abban, hogy a párharc még nem lefutott: – Ha a Fradi megszerzi a vezetést, újra nyílttá válik a továbbjutás kérdése.

A Bild megszólaltatta a Leverkusen ügyvezetőjét is, Simon Rolfes pedig a skót Celticnél tapasztalt légkörhöz hasonlította, ami Budapesten vár a csapatára: – Fontos, hogy a légkör ellenére irányítsuk a játékot. Jártunk nemrég Glasgow-ban is, tudjuk, mire számítsunk. A saját erősségeinkre kell koncentrálnunk, így elcsendesíthetjük a stadiont. A hangulatnak motiválnia kell minket, akkor is, ha legtöbben természetesen ellenünk lesznek.

Rolfesnak Németországban ennél aggasztóbb kérdésekre is válaszolnia kellett, miután a jobbkeze azonnali hatállyal távozott a Leverkusen menedzsmentjétből a Fradi elleni meccs előtt.

Európa-liga-nyolcaddöntő, visszavágó:

Ferencváros–Bayer Leverkusen

Puskás Aréna, csütörtök, 21.00 (tv: M4 Sport)

A párharc állása: 0-2.

Borítókép: Peter Stöger kemény meccsre számít a Fradi és a Leverkusen között (Fotó: Mirkó István)