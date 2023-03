Biztató kezdet, reménytelen vég: önsorsrontó vereség a lengyelek ellen

Golovin Vlagyimir a németek elleni meccshez hasonlóan ezúttal sem nevezte Bíró Blankát, a Ferencváros kapusát. A magyar válogatott kapujában Janurik Kinga kezdett, a belső posztokon nem volt változás a németek elleni meccshez képest: Vámos irányított, Szöllősi-Zácsik és Klujber volt a két átlövő. Bordás a beálló, a két szélen Győri-Lukács, illetve Töpfner kapott helyet.

A belső posztokon volt esélyünk, a Vámos, Klujber, Szöllősi-Zácsik megdobták a maguk góljait, a szélekre és a beállóba elvétve jutott el a labda. Győri-Lukács volt az első szélről lőtt gólunk szerzője. A lengyelek is hibázgattak támadásban, Janurik hetes- és ziccervédéssel tolta meg a válogatott szekerét. Nem volt magas a színvonal. Mindkét csapat kapkodóan játszott támadásban.

Az első 10 perc 5-5-ös döntetlennel zárult, utána – a meccs során először – sikerült átvenni a vezetést Szöllősi-Zácsik góljával, de Monika Kobylinska, a Brest Bretagne átlövője szinte azonnal egyenlített. 6-6-nál kért időt Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány.

Vámos okos betörésével megint nálunk volt az előny, sőt, Schatzl góljával már kettő volt ide. Kisvártatva egy beálló, Bordás Réka is feliratkozott a gólszerzők közé. Támadásban nem volt gond, a védekezés tűnt ekkor egy kicsit szellősnek. A lengyelek rengeteget hibáztak elöl, nem volt olyan nagy bravúr kivédekezni a lengyel akciókat.

Negyedóra után a lengyel kapitány is élt az időkérés lehetőségével, és a beálló megjátszásával sikerült zavart kelteni, de Szöllősi-Zácsik átlövései továbbra is működtek, majd a pihentetett Vámos helyet beszállt Debreczeni-Klivinyi is villant kétszer. 12-nél Adrianna Górna góljával ért minket utol Lengyelország. Sőt, a vezetésért is támadhatott, de hibázott, a Bordás helyett érkezett Pásztor Noémi góljával megint itt volt az előny. Majd Papp Nikoletta is bevágott egyet. „Visszaállt” a kétgólos különbség. Aztán kiderült, hogy emberelőnyben mintha megzavarodna a válogatott, legalábbis védekezésben. A hajrában gyors gólváltás történt, 17-17-tel zárult az első félidő.

A szünet után Golovin újabb játékosokat cserélgetett: Márton Gréta jött Schatzl helyére a szélre, a belső posztokon visszaállt a kezdő sor: Vámos, Szöllősi-Zácsik és Klujber.

Az eredmény nem úgy alakult, ahogyan szerettük volna, háromperces gólcsendet tört meg a kapitány egy időkéréssel, és úgy tűnt, ez hat. Vámos egyéni akciója volt sikeres, de aztán elég volt egy-két szellősebb védekezés, és visszaállt a háromgólos hátrány.

És innen már nem volt visszaút, elsősorban a roppant gyenge emberelőny-kihasználás miatt nem sikerült a felzárkózás. Pedig a lengyel válogatott sem élete formájában kézilabdázott.

Magyarország–Lengyelország 29-31 (17-17), felkészülési mérkőzés, Heidelberg. A magyar válogatott gólszerzői: Szöllősi-Zácsik 7, Pásztor 4, Klujber 3, Vámos 3, Papp N. 2, Győri-Lukács 2, Schatzl 2, Márton 2, Debreczeni-Klivinyi 2, Bordás 1, Kuczora 1.

A magyar válogatott a németek után a lengyelektől is kikapott és a vasárnapi német–lengyel meccs végeredményétől függetlenül a harmadik helyen végzett a felkészülési tornán.

Borítókép: Szöllősi-Zácsik Szandra sokszor vállalkozott (Fotó: MKSZ)