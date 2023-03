„Ha az ügynök zsebe tele van, ha a kutyák jóllaktak, akkor boldog mindenki”

Sztojan Ivkovics elmondta, hogy felnőtt válogatottunk számára jelenleg az a legfontosabb feladata, hogy sikeresen szerepeljen az augusztusi olimpiai selejtezőn, ősszel pedig már a következő Eb-selejtező sorsolása következik, és nem lesz mindegy, kiket kapunk ott ellenfélnek. A szakvezető nem kertel: válogatottunknak a 2025-ös Eb-n is kötelező ott lennie. A szövetségi kapitányak szívügye az utánpótlás is, ezért vállalt szerepet az U20-as válogatott élén, a nyáron pedig a debreceni U19-es vb-n tartja a szemét. Ivkovics beszélt arról is, mi az oka annak, hogy a magyar férfi utánpótlás-válogatottak évek óta nem tudnak kitörni a B divízióból a korosztályos Európa-bajnokságokon.

– A felnőtt csapat esetében sokszor elmondtam már, hogy a magyar nemzeti együttes helye az európai mezőnyben a 22-26. hely között van. Az utánpótlás Európa-bajnokságokon az A csoportban tizenhat csapat szerepel. Ha tehát mi a B csoportban a tizedik helyen végzünk, akkor összességében a 26. helyen zárunk, ami megfelel a realitásoknak. Sajnos a valósággal sokan nincsenek tisztában. A felnőtt válogatott évek óta erőn felül teljesít – jelenleg 16. a ranglistán –, ez pedig sokak szemét elhomályosítja. Mindenki az érmekről beszél, holott a korosztályos csapatoknak nem feltétlenül ez lenne a céljuk, hanem az, hogy a szakemberek minél több tehetségre bukkanjanak, hogy őket felnevelhessük. Még ennél is fontosabb kérdés, hogy hol vannak a magyar edzők? A magyar kosárlabda nem azért nem fejlődik, mert ezek a gyerekek rosszak lennének, hanem azért, mert a magyar edzőkből hiány van az utánpótlástól a felnőttig – mondta el a szövetségi kapitány.

Sztojan Ivkovics kitért a válogatottól eltiltott Vojvoda Dávid ügyére is.

– Szerintem a nyári olimpiai selejtezőn Dávid már ott lesz a válogatottal. A legfontosabb most, hogy a menedzser megkapja azt a pénzt, ami a legfontosabb a számára. Ha ez megtörténik, akkor ennek az ügynek az összes szereplője megnyugodhat. Ha az ügynök zsebe tele van, ha a kutyák jóllaktak, akkor boldog mindenki. Nekem az a legfontosabb, hogy Vojvoda Dávid visszatérhessen a válogatottba, más nem érdekel. Ez egy nagyon összetett ügy. Az ítélet szerint kell eljárni. A morális oldala ennek az ügynek az más kérdés. Ezt mindenki másképpen éli meg, máshol van a mérce.

Az Origo interjúja Sztojan Ivkoviccsal ITT olvasható el.

Borítókép: Sztojan Ivkovics két Eb-re is kivezette a válogatottat (Forrás: MTI/Czeglédi Zsolt)