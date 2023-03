„Ismét bebizonyosodott, hogy jó embereket nevel ki a magyar sport”

– A sportolói közösség már számtalanszor bizonyította, hogy képes az összefogásra, főleg, ha az egy jó ügy érdekében történik. Nem volt ez másképp a Bajnokok a Bajnokokért jótékonysági aukció kapcsán sem, hiszen mindenki első szóra a kezdeményezés mögé állt. A sportolók maguk is érzik, hogy az elért sikereiknek köszönhetően példaképekké váltak, a jó ügyek nagyköveteinek kell lenniük. Ezúton is szeretném megköszönni élsportoló bajnokainknak és az ügyet támogató szervezeteknek, hogy felajánlásaikkal segítették a WonderFlora & CMT Alapítványt céljaik elérésében – fogalmazott Schmidt Gábor, hozzátéve, hogy az államtitkárság a jövőben is a hasonló ügyek mellé áll.