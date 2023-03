Magyar légiósa nélkül jön Magyarországra a legendák olasz csapata

Az olasz–spanyol koprodukció eredményeként létrejött csapatot sportági legendák hívták életre: a kétszeres Tour de France-, kétszeres Giro d’Italia-, háromszoros La Vuelta-győztes Alberto Contador, testvére, Fran, valamint a Giro kétszeres bajnoka, Ivan Basso 2018-ban alapították Polartec–Kometa néven. A Kometa 2021-ben (már az EOLO névvel kiegészülve) ProTeam státuszt kapott, azóta pedig megjárta a Giro d’Italiát is. Első háromhetes szakaszgyőzelmüket Lorenzo Fortunato szerezte, aki a Zoncolan tetején ért el emlékezetes diadalt a 2021-es Giro királyszakaszán. Szintén Fortunatóhoz köthető a csapat első rangos összetett sikere: ugyanebben az évben az Adriatica Ionnica többnaposán tudott győzni.

Fortunato jelenleg is a csapat első számú sztárja, a keretben azonban más neves bringásokat is találunk. Közéjük tartozik Vincenzo Albanese, a rövid emelkedőket kiválóan bíró olasz sprinter, aki 31 (!) top tízes eredményt ért el a 2022-es szezonban. Szintén sprintekben eredményes honfitársa, az olasz Giovanni Lonardi, aki nyert már a valenciai egynaposon és az U23-as Giro d’Italián is, a szezon végén visszavonuló Francesco Gavazzi pedig háromhetes szakaszgyőzelemmel is rendelkezik a 2011-es Vueltáról.

A csapatban már-már hagyománynak tekinthető, hogy felbukkan egy-két magyar versenyző. A klubban jelenleg is teker honfitársunk: a kétszeres regnáló magyar időfutambajnok, Fetter Erik. Ő 2020-ban csatlakozott az olasz együtteshez, melynek színeiben 2022-ben részt vehetett a Budapestről rajtoló Giro d’Italián is. Legnagyobb sikerei közé tartozik a 2021-es szakaszgyőzelme a Tour du Limousinon (2.1), illetve két negyedik hely az U23-as Európa-bajnokságon. Fetter eddig kétszer vett részt a Tour de Hongrie-n: 2019-ben a 17. helyen zárt, két évvel később egy bukás miatt az összetett esélyét elvesztette, de sérülten is tizenegyedikként ért fel a Kékestető csúcsára. Idén azonban valószínűleg nem látjuk a mezőnyben, mert csapata előzetes tervei szerint újra a Giro d’Italián lesz jelenése. A Procyclingstats is ezt tünteti fel az adatlapján.

2019 és 2022 között egy másik hazai versenyző, Dina Márton is a Kometa színeit erősítette, ráadásul a csapat történetének egyik legnagyobb sikerét érte el, amikor második lett a 2019-es Tour de Hongrie-n! Az említett időszakban Dina is megjárta az olasz háromhetest: 2021-ben teljesítette a Giro d’Italiát. Dina jelenleg a cseh ATT Investments csapatában teker, amellyel annak kapitányaként érkezik a magyar körversenyre.

Az EOLO–Kometa fennállása óta az összes Tour de Hongrie-n részt vett, így 2023-ban már hatodik alkalommal méreti meg magát a magyar körversenyen.

A 44. Tour de Hongrie-ra május 10. és 14. között kerül sor, várhatóan 22 csapat részvételével.

Borítókép: Fetter Erik vélhetően kihagyja a Tour de Hongrie-t, és újra a Giro d’Italián áll rajhoz (Forrás: Instagram/fettererik)