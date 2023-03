Lehet 9-14-ről 15-14-re fordítani GP-elődöntőben? A magyar lány megcsinálta!

A verseny előtt a világranglista hatodik helyét elfoglaló Kun Anna kiemeltként csak vasárnap kezdett, a 64-es főtáblán sorrendben Kardos Edinát 15-4-re, a kínai Lin Senget 15-10-re, majd a Tokióban csapatban olimpiai bajnok észt Erika Kirput 15-11-re verte. A negyeddöntőben a világranglistán harmadik Man Wai Vivian Kong volt az ellenfele. Az asszó elején a hongkongi vezetett, három tus is volt az előnye, de versenyzőnk fordított, 9-6-ra ellépett. Kong a végére 12-12-re egyenlített, a ráadásban viszont Kun volt a bátrabb és a pontosabb, ő nyert 13-12-re. Az elődöntőben a francia Marie-Florence Candassamy ellen nagyon rosszul alakult az asszója, az ellenfele 14-9-re elhúzott, vagyis egyetlen együttes tus elegendő lett volna számára a győzelemhez. Ám a 27 éves tatai vívónő, Plásztán Attila tanítványa – gyerekkora óta az – nem ismert lehetetlent. Előbb egyenlített, majd még a rendes vívóidőben egy pazar flesstámadással bevitte a győztes tust is, vagy egymás után hat egylámpás találatot ért el, így ő nyert 15-14-re!

A döntőben a lengyel Renata Knapik-Miazga volt az ellenfele. Kun el tudott lépni 7-5-re, ám most a riválisa fordított 10-8-ra, 10-10 után pedig a lengyel vívónő adta az aranyéremről döntő tust, 11-10-re felülkerekedve. Kun Anna akárcsak tavaly, idén is ezüstérmes lett a budapesti GP-n.

– Persze most van bennem csalódottság, de azért tudok örülni az ezüstéremnek is. Újra tudtam élvezni a vívást, feldobott a hazai környezet, és voltak olyan asszóim, amelyekre szívesen gondolok vissza. Az elődöntőben például végig bíztam a sikerben, tényleg, még 9-14-nél sem fordult meg a fejemben, hogy én itt kikapok. Így utólag, lehet, hogy változtatnék a taktikámon a lengyel ellen, de majd legközelebb, ez már így alakult. Sokkal több pozitívuma volt ennek a napnak, mint negatívuma, köszönöm nagyon ezt a szurkolást is, amiben részem volt – nyilatkozta Kun Anna.

Kun Anna (balra) nagyszerű vívással rukkolt ki (Fotó: Magyar Vívószövetség)

A női versenyben, amelyet az első magyar párbajtőröző világbajnok, majd sikeres szövetségi kapitány, Sákovics József emlékére rendeztek meg, 279 fős mezőny volt. A végeredmény: 1. Renata Knapik-Miazga (lengyel), 2. Kun Anna, 3. Marie-Florence Candassamy (francia) és Nelli Differt (észt), …24. Wimmer Dorina, …45. Nagy Kinga, …51. Gnám Tamara, …53. Tóth Jázmin, …60. Kardos Edina.

A férfiak versenyében, amelyet a négyszeres olimpiai bajnok Kulcsár Győző emlékére rendeztek meg, 342 párbajtőröző indult. A legjobb magyar eredményt a negyeddöntőig jutó, nyolcadik helyen végző Nagy Dávid jegyezte. A 2019-ben ugyanitt, a BOK-csarnokban világbajnoki címet szerzett, Tokióban pedig olimpiai ezüstérmes Siklósi Gergely – aki az idény során megnyerte a vancouveri vk-t és a dohai GP-t – saroksérüléssel bajlódva a 16-ig jutott, a kilencedik helyen végzett. A végeredmény: 1. Gabriele Cimini (olasz), 2. Yonatan Cohen (izraeli), 3. Valerio Cuomo (olasz) és Gaetan Billan (francia), …8. Nagy Dávid, 9. Siklósi Gergely, …22. Keszthelyi Zsombor, …32. Somody Soma, …34. Koch Máté, …38. Andrásfi Tibor, …52. Bakos Bálint, …60. Kovács Gergely.

A négyes döntőket látványos külsőségek között, népes közönség előtt rendezték meg a BOK-csarnokban. A díszvendégek között ott volt családjával az olimpiai bajnok Sákovicsné Dömölky Lídia és Kulcsár Zsuzsa, a Westend GP két névadójának özvegye. Elfogadta a meghívást többek mellett Schmitt Pál korábbi köztársasági elnök és Gyulay Zsolt, a MOB elnöke is, olimpiai bajnokok.

Borítókép: Ez volt a győztes tus, amivel Kun Anna bejutott a döntőbe (Fotó: Magyar Vívószövetség)