Messi és Mbappé is csak kiszolgálja a katari érdekeket Párizsban?

Philipp Lahm klasszis játékosként is arról volt híres, hogy keveset beszélt, de amikor megszólalt, arra érdemes volt odafigyelni, és jó szokását a 2017-es visszavonulása óta is megtartotta. Ennek most Párizsban aligha örülnek, ugyanis a német a PSG-be szállt bele, miután nemrég volt csapata, a Bayern München kettős győzelemmel, kapott gól nélkül ejtette ki a BL-nyolcaddöntőben a Lionel Messi, Kylian Mbappé támadósorral támadó francia sztárcsapatot.

Lahm szerint a PSG a sok sztárjátékosával jelenleg leginkább egy luxusáruházhoz hasonlít, mintsem futballcsapathoz.

„Ez a rendkívül drága klub egy luxusáruházhoz hasonlít. Kiállítja legértékesebb darabjait, amelyeket mindenki csodál, de senki nem engedheti meg magának őket. Ez nagy figyelmet és látványosságot garantál, ugyanakkor csupán gazdaságilag működik” – fogalmazott Lahm a Die Zeitung interjújában.

Lahm meggyőződése, hogy a PSG, benne a sok sztárral, mint Messi, Mbappé és Neymar, elsősorban politikai érdekeket szolgál, a csapat katari tulajdonosai Párizson keresztül próbálják építeni az üzleti kapcsolataikat.

„Politikailag megtérül a befektetésük, mert a futball jó eszköz arra, hogy más célokat népszerűsítsen. Katar a geopolitikai céljaira használja a PSG-t és annak játékosait is. Ilyen a világ” – jelentette ki Lahm, aki hozzátette, az a baj, hogy ennyi pénzből nem tudnak minőséget előállítani. „A PSG játékosai a leghíresebb futballisták közé tartoznak, rajongókkal és követőkkel a világ minden tájáról. A Bayern elleni párharcban azonban semmiféle természetfeletti nem tűnt fel, semmi, ami lelkesedést ébreszt vagy aminek részese akarsz lenni.”

Lahm úgy látja, hogy az igazi nagy csapatok abban különböznek a PSG-től, hogy a szurkolók azonosulni tudnak velük. „Ez csak együttműködéssel, szolidaritással és közösségben sikerülhet. Ezek Európa értékei, amelyeknek nyomuk sincs a PSG-nél.”

Borítókép: Lionel Messi is csak eszköz Philipp Lahm szerint (Fotó: Franck Fife)