Óriási balhé a korcsolyázóknál, Európa-bajnoknőnk édesanyja kifakadt

A 2004-es budapesti Európa-bajnokságon győztes, már 41 éves Sebestyén Júlia saját egyesületét vezeti, a Sebestyén KSE-t. Korábban a 24.hu portálnak nyilatkozva visszautasította a vádakat. Az Európa-bajnoknőt az egyik volt tanítványának édesanyja be is panaszolta a Magyar Országos Korcsolyázó-szövetségnél gyermekbántalmazás miatt: Sebestyént azzal vádolta meg, hogy előfordult, megrángatta valamelyik versenyzőjét, erősen megszorította, egy-egy pofon is elcsattant, de megdöbbentő módon még karmolásról is van szó a levélben!

Sebestyén Júlia versenyzőként. Forrás: ISU

Sebestyén Júlia visszautasította a vádakat

„A leírtak semmiben sem felelnek meg a valóságnak, egyetlen céljuk, hogy személyemet, illetve az Magyar Országos Korcsolyázó-szövetséget rossz színben tüntessék fel. Munkámat minden esetben a MOKSZ, az Európai Sport Charta és Sport Etikai Kódex szellemének megfelelően végzem, és mind emberként, mind egykori sportolóként, mind edzőként ódzkodom mindenféle fizikai és verbális erőszaktól, megalázó vagy sértő gyakorlattól” – nyilatkozta Sebestyén Júlia a 24.hu-nak, egyúttal a fenti állításokat a jó hírnevét sértő rágalmaknak nevezte, és jogi lépéseket helyezett kilátásba.

S a vihar ma még nagyobb lett, Sebestyén Júlia édesanyja a Facebookon fakadt ki egy népszerű korcsolyás csoportban, zaklatott bejegyzésben. A történteket ő is lejárató kampánynak nevezte egy csalódott anyuka részéről, aki elmondása szerint „még tavaly augusztusban iszonyúan felháborodva közölte (Sebestyén Júliával – a szerk.), vegye tudomásul, tönkre fogja tenni, nemcsak őt, de az egyesületét is, és hazaárulónak nevezte, amiért még mindig edzi az orosz testvérpárt”.

Európa-bajnoknőnk édesanyja a viszály forrását abban látja, hogy a csalódott szülő gyermeke nem jutott ki a junior világbajnokságra, de a válogatók összesítése alapján egyértelmű volt, hogy nem őt illette meg az indulás joga, hanem az egyik orosz származású korcsolyázót.

„Az hogy az orosz versenyzők egyre több országba mennek, külön téma, lehet rajta vitatkozni, nem jó irány, de ezt az ISU-nak (Nemzetközi Korcsolyázó-szövetség – a szerk.) kell megoldani. Nem ítélnek el sehol egyetlen edzőt sem, mert más nemzet versenyzőivel is foglalkozik. Júliának az orosz versenyzők Magyarországon való megjelenéséhez hatása és befolyása nem volt és jelenleg sincs” – áll Sebestyénné Julika bejegyzésében.

S szó esik a bántalmazási vádakról is: „Vannak érzékenyebb gyerekek, akik már egy hangosabb rászólást is igen a lelkükre vesznek, és vannak, akik ha egy edzés nem úgy megy, ahogy szeretnék, zokogásban törnek ki. A szülők nagy része a tribünön nézi az edzéseket, és messziről nem tudják megítélni, hogy egy egy sírásnak mi az oka. Júlia a szigorú és következetesen követelő edzők közé tartozik, de soha egyetlen versenyzőjét sem bántalmazta.”

Sebestyén Júlia 2017 óta a Magyar Olimpiai Bizottság Fair Play Bizottság tagja, itt a bizottság decemberi díjátadóján Kamuti Jenő elnök és a kitüntetett Regőczy Krisztina olimpiai ezüstérmes, világbajnok korábbi jégtáncversenyző társaságában látható:

Borítókép: Sebestyén Júlia most nem lehet boldog (Forrás: Instagram/sebestyenjulia)