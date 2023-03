Valami nem stimmel? Továbbra sincs határozat az ismert úszó doppingügyében

Fábry György tevékeny szereplője a magyar sport jogi természetű ügyeinek. Az 56 éves ügyvéd elnöke többek között a Magyar Úszószövetség és a Magyar Kajak-Kenu Szövetség fegyelmi bizottságának. Foglalkozásából fakadóan részt vett már doppingeljárásokban is, így pontosan ismeri a doppingügyek folyamatát. Ennek ellenére hangsúlyozza, hogy nem hivatalos szakértő, s előrebocsátja, a konkrét üggyel kapcsolatban a legcsekélyebb mértékben sem kíván nyilatkozni.

Általánosságban véve is roppant hasznos a tájékoztatása, a hétköznapi sportrajongó ugyanis nehezen érti, miben is különbözik a biológiai útlevélen alapuló a hagyományosnak mondható eljárástól. Emlékezhetünk, régen volt az úgynevezett A próba, amit ha igazolt a B próba, akkor kihirdették a határozatot. A jelenlegi ügyek ennél sokkal bonyolultabbak, ezzel magyarázható, hogy a két úszó decemberben bejelentett esete még mindig a doppingeljárás szakaszában van, három hónap elteltével sem született határozat, ezért nem is nevesítették még a vétkeseket (már amennyiben beigazolódik a vétségük).

Személyre szabott profil, független, anonim szakértők

– Minden sportoló esetében folyamatos mintavétel eredményeként állítják fel az egyéni profilt. Ez a folyamat évekig is eltarthat – kezdi az előzményekkel Fábry György. – Leegyszerűsítve ennek az a lényege, hogy profilozzák az illető hemoglobin-, illetve retikulocitaszintjének ciklusos változását, s matematikai modell segítségével ebből kalkulálnak egy mérőszámot, amihez határértéket rendelnek hozzá. Amennyiben az adott sportoló esetében a rá jellemző adat túllépi a határértéket, a rendszer jelzést ad. Ha ez többször megtörténik, vizsgálat indul.