A Chelsea lelkesedése nagyon kevés volt az okos Real Madrid ellen

Bár a Chelsea igyekezett nagy nyomást helyezni a madridiakra, a vendégek is közel kerültek a gólszerzéshez, amikor Rodrigo a jobb kapufa külső ívét találta el. A percek múlásával csillapodtak az angol rohamok, kiegyenlítettebbé vált a játék, sőt, inkább a vendégek birtokolták többet a labdát. A félidő hajrájában viszont ismét felpörgött a házigazda, és a 45. percben roppant közel került a vezetéshez, ám Cucurella ötméteres lövését óriási bravúrral hárította Cuortois.

Fotó: AFP

A szünet utáni első helyzet is Kanté előtt adódott, ő azonban rosszul találta el a labdát. Nagy erőkkel támadott a Chelsea, de egy kontrával a Real Madrid lehűtötte a hazaiak lelkesedését: az 58. percben Rodrygo viharzott el a jobb oldalon, az alapvonaltól középre adott Chalobah elől, Benzema középen nem találta el a labdát, Vinícius nem lőtt az ötös bal sarkáról, inkább középre tolta a labdát, ott Rodrygo jobbal levette, majd ballal félmagasan a jobb sarokba lőtt – 0-1! Az ezt követő percekben is a vendégek ellentámadásai rejtettek magukban több veszélyt, és a 79. percben szemtelen góllal tette vitathatatlanná a továbbjutása jogosságát: Valverde Vinícius balról érkező passzát zseniálisan vitte be két csellel az ötösre a tizenhatosról, nem lőtt, hanem önzetlenül középre adott, ott Rodrygo egyedül állt, majd jobbal egy lépésről laposan a kapu közepébe továbbított – 0-2.

A londoni szurkolók elindultak haza, a csapatuknak már esélye sem volt a sikerre. A Real Madrid nagyon okosan futballozott, és megérdemelten jutott az elődöntőbe 4-0-ás összesítéssel.

A Milan nyerte az olasz belharcot

A nap másik BL-negyeddöntőjében olasz párharc zajlott, amelynek az első felvonásán az AC Milan 1-0-ra nyert, így a Napolinak minden esélye meg lehetett a fordításra. Luciano Spalletti vezetőedzőnek az egyik szeme sírt, a másik nevetett, hiszen két alapemberét (Andre-Frank Zambo Anguissa, Kim Min Dzse) eltiltás miatt nélkülözni kényszerült, ugyanakkor visszatérhetett a csapatba a legfontosabb láncszem, Victor Osimhen, a nigériai csatár a Verona elleni szombati bajnokin (0-0) már beszállhatott az utolsó húsz percre.

Fotó: EPA/CIRO FUSCO

Élénken kezdtek a nápolyiak, de a Milan előtt nyílt a legnagyobb lehetőség: a 21. percben az első támadásból tizenegyeshez jutott Leao buktatásáért, ám Giroud lövését Meret kapus kivédte. Nem sokkal később ismét Giroud hibázott, 12 méteres lövését is fogta a Napoli kapusa. Harmadszorra viszont összejött neki a gól: a 43. percben egy eladott labdával Leao a saját térfelének a közepéről lódult meg a bal oldalon, végigvezette a labdát a hazai tizenhatosig, azon belülre érve lerázott magáról egy védőt, majd pontosan passzolt középre, Giroud pedig 10 méterről a jobb alsó sarokba helyezett – 0-1.

A fordulás után a Napoli Kvarachelia révén akár egyenlíthetett is volna, ám a csatár kihagyott két helyzetet is, majd Olivera is elpuskázott egy lehetőséget, úgy tűnt, ez nem a hazai csapat napja. Aztán a sors a segítségére sietett, de azzal sem tudott élni: a 82. percben a Tomori kezezésért megítélt tizenegyesből Kvarachelia egyenlíthetett volna, ám a lövését Maignan szögletre ütötte. A hosszabbításban mégis összejött a gól a Napolinak, Osimhen fejelt a kapuba a házigazda 15. szögletéből, ezzel 1-1 lett a végeredmény, ami a Milan továbbjutását jelentette.

Bajnokok Ligája, negyeddöntők: Chelsea (angol)–Real Madrid (spanyol) 0-2 (0-0), London, Stamford Bridge, jv.: Daniele Orsato (olasz), gólszerző: Rodrygo (58., 79.), továbbjutott a Real Madrid 4-0-ás összesítéssel; Napoli (olasz)–AC Milan (olasz) 1-1 (0-1), Diego Maradona Stadion, jv.: Szymon Marciniak (lengyel, gólszerző: Osimhen (94.), illetve Giroud (43.), továbbjutott az AC Milan 2-1-ás összesítéssel.

Borítókép: Foghatták a fejüket az angolok, a Real Madrid simán jutott tovább (Fotó: AFP)