Osimhen nem csupán azért beszédtéma ezekben a napokban, mert ő testesíti meg a Napoli reményeit. Friss hírként a Manchester United után a Bayern München is szemet vetett rá, miként arról a Kicker és a Bild is beszámolt. Nem nehéz kitalálni, miért. A Sanéval támadt afférja után Mané aligha maradhat Münchenben. A Liverpooltól érkezett szenegáli csatár különben sem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, de a balhé, Sané megütése után a Bayern jó eséllyel túlad rajta a nyáron.

A bajorok már tavaly nyáron szemet vetettek Osimhenre, ám sokallták az árát. Hogy az mennyi is pontosan, annak érdekében érdemes áttekinteni dióhéjban a játékos pályafutását. A lagosi születésű csatárt 2017-ben vette meg a Wolfsburg, s noha dicsérték Németországban, először kölcsönbe, majd 2019-ben végleg eladták a belga Charleroi-nak, a jelenlegi értékéhez mérten potom összegért, 3,5 millió euróért. A belgák jó üzletet kötöttek, mert még azon a nyáron 22,5 millió euróért továbbpasszolták a Lille-nek.

Egy év múlva, 2020-ban a Napoli pedig már 75 millió eurót fizetett Osimhen játékjogáért. A csatár megszolgálta a befektetést. Első nápolyi idényét 10, a másodikat 18 góllal zárta, a 2022–23-as évadban pedig már most 25 találatnál jár. A Transfermarkt 100 millió euróra taksálja az értékét, ám meglepő lenne, ha ennyiért eladná.

Utólag persze könnyen okos az ember, de a Bayern durván 50 millió eurót dobott ki az ablakon azzal, hogy tavaly nem Osimhent vette meg, hanem Manét. A bajorok persze nem lehetnek biztosak a dolgukban, mert a nigériai csatár korábban kijelentette, a Premier League az álma.

A Napoli utcahosszal vezeti a Serie A-t, és 33 év után garantáltan ismét olasz bajnok lesz. Luciano Spalletti együttese persze ennyivel már nem érné be. A Bajnokok Ligája is nagy lehetőség, karnyújtásnyira van az elődöntő, ennek érdekében kedd este 1-0-s hátrányt kellene ledolgozni a Milan ellen.

Osimhen korábban azzal is feltűnést keltett, hogy még Cristiano Ronaldónál is magasabbra ugorva fejelt gólt. Íme, a jelenet videón.

Borítókép: Osimhen a Napoli legértékesebb ékköve (Fotó: AFP)