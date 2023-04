A legjobb magyar tornásznő egy séta alatt rendezte a gondolatait

Kovács szerint a gerenda döntője után a talajon már sokkal felszabadultabban versenyzett. – Nyilvánvalóan az ember arra készül, hogy végigversenyezzen egy Európa-bajnokságot, sokkal rosszabb lett volna, ha az Eb a selejtező után véget is ért volna nekem, ezzel együtt nagyon elfáradtam a végére – de ki nem? Bemelegíteni sem tudtam a talaj előtt, a döntőre a gerenda eredményhirdetéséről „sétáltam” be, az edzőm csak annyit kért, felejtsem el az érmet, próbáljam kihozni magamból a legtöbbet. Ennyi sikerült, a nyolcadik hely ellenére azt mondhatom, amit kért az edzőm, azt megcsináltam – nyilatkozta a tornász, aki szerint hamarosan akár egy világbajnokságon is odaérhet a legjobbak közé.

A teljes interjút ITT lehet elolvasni.

Borítókép: Kovács Zsófia két éremmel távozott a törökországi Eb-ről (Fotó: AFP)