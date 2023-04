Golyómelegítés nem volt, a befőttesgumi segített a sorsolásnál

– Irrapuato, a válogatott mexikói kudarca milyen hatással volt a szövetségre?

– Nagyon rossz. Személy szerint engem is megviselt, mert előtte ott voltam Ausztriában a magaslati edzőtáborban, és láttam, hogy Mezey György mekkora munkát végeztetett el a játékosokkal. Biztos voltam a remek szereplésben. De a kudarc nagyon megviselte Páncsics Miklóst, a főtitkárt is, amit megérzett az apparátus, eluralkodott a letargia, és távozott Szepesi György is.

– Mondhatni, az a szovjetek elleni 0-6 szétzilálta a magyar futballt, hiszen a válogatottat is szétkergette a közvélemény.

– Máig sem értem, hogy miért. Hadd ugorjak előre, a kilencvenes évek végére, amikor a jugoszlávok elleni pótselejtező két meccsét 12-1-re elveszítettük. Akkor is mindenki az MLSZ-t szidta és a mi fejünket követelte. Azokban a napokban találkoztam az osztrák főtitkárral, és hitetlenkedett, hogy nálunk egy ilyen kudarc miatt tényleg képes lemondani az egész elnökség. Ők éppen kikaptak a spanyoloktól 9-0-ra hazai pályán, és neki adtak tizenhétezer schillinget a meccs kifogástalan megszervezéséért. A szövetségi kapitányt persze kirúgták, de az apparátus megbüntetése senkinek az eszébe sem jutott.

Kádár János lebeszélte Demján Sándort

– Ebben azért közrejátszhatott, hogy a nyolcvanas években úgy tűnt, a szövetségi kapitányok az igazi főnökök, és az elnökök fejére nőttek.

– Szepesi György egyszer azt mondta, többször is beadta a derekát Mezey Györgynek, de nem volt könnyű Mészöly Kálmánnal, majd Verebes Józseffel sem, mindhárman karizmatikus emberek, akik szerették keresztülvinni az elképzeléseiket. Mindezt táplálta, hogy Buda István, az állami sporthivatal elnöke egy vezetői értekezleten azt mondta Mészöly Kálmánnak ránk mutatva, hogy ezek itt mind azért vannak, hogy a te munkádat segítsék.

– Szepesi György után már nem profi sportvezető, hanem egy üzletember, Somogyi Jenő lett az elnök. Ő hogyan került képbe?

– Akkoriban még nem választották, hanem felülről kinevezték az elnököt a szövetség élére. Jenő bácsi volt az utolsó kinevezett, az utódja, Laczkó Mihály már a közgyűlés voksaival lett elnök.

Amúgy Demján Sándor volt a kiszemelt, aki egy nap az MSZMP Központi Bizottságában tárgyalt erről az egyik nagyfőnökkel. Valamiért bement Kádár János is, és amikor megtudta, miről van szó, megkérdezte: Demján elvtárs, maga annyi mindennel foglalkozik, tényleg lenne elég ideje a futballra is? Ő ebből ő azt értette, hogy nemmel kell felelnie,

és éppen ott járt Somogyi Jenő, akit megkérdeztek, vállalná-e, ő pedig igent mondott. Hozzáteszem, remek ember és vezető volt, nagyon szerettem és tiszteltem őt.

– A rendszerváltás idején a futball állami anyagi bázisa lényegében megszűnt. Miből élt meg a szövetség?

– Éppen Somogyi Jenő elnöksége idején vált az MLSZ önálló szövetséggé, majdnem teljesen elszakadtunk az államtól, amely csak az olimpiai válogatottat finanszírozta a MOB-on keresztül. Akkor vezettük be, hogy fizetni kellett a futballisták játékengedélyéért, emellett a válogatott meccseinek a jegybevételei jelentették a rendszeres bevételt. Sikerült szereznünk jelentős szponzort, amely a válogatott mérkőzésein látható reklámokért annyit fizetett, hogy ha szerény körülmények között is, de nagyjából tudtuk működtetni a szövetséget. Állandó pénzzavarral küszködtünk, és próbáltuk kihasználni a kapcsolatainkat. A Szovjetunió egyes részein például a szerencsejáték még viszonylag szűz terület volt, egyszer az Urálon túl, Szibériában is tárgyaltam ilyen üzletről – mint kiderült – egy maffiafőnökkel, de nem lett belőle semmi.

Fotó: Havran Zoltán

– A MLSZ egyáltalán tudott bármiben is segíteni a kluboknak?

– Anyagilag nem. Viszont ott volt a televíziós jogok értékesítése, amelyekkel kapcsolatban igazságtalanul ragadt rajtam egy vád. Egy alkalommal láttamoztam egy iratot, amely arról szólt, hogy a liga a saját hatáskörébe tartozó meccsek közvetítéseinek a jogát átruházza Bodnár Györgyre, a Szaknévsor tulajdonosára. Később elhíresült, hogy én kótyavetyéltem el az összes mérkőzést, holott a liga hatáskörébe nem tartozott bele akkor a bajnokság és a Magyar Kupa sem, tehát ezekre az a dokumentum nem vonatkozott. Kétségtelen, roppant zavaros idők voltak azok. Később, Laczkó Mihály elnöksége idején nagy viták után sikerült pontot tenni az ügy végére úgy, az MLSZ a jogokból befolyó pénznek csak a tíz százalékát kapta meg, a többi a kluboké lett.

Testőrök őrizték a házát

– Akkor ön már főtitkár volt.

– Igen, és büszke vagyok rá, hogy engem nem kineveztek, hanem megválasztottak. Először nem akartam indulni, ám a posztra pályázó embert nagyon nem kedveltem, nem akartam volna vele dolgozni, ezért én is ringbe szálltam.

Laczkó Mihály előtte megszavaztatta a ligákkal és az elnökséggel is az én támogatásomat, az utóbbi akkor Hajdúszoboszlón ülésezett, és ott volt Lennart Johansson, az UEFA elnöke is vendégként. Amikor a voksolás zajlott, ő is felemelte a kezét, ami nagyon jólesett.

Ha jól emlékszem, sem előtte, sem azóta nem volt olyan főtitkára az MLSZ-nek, aki nem kívülről, hanem az apparátuson belülről érkezett a posztra.

– Huszonhat év után viszont távozott a szövetségből, amikor Kovács Attilát választotta meg a közgyűlés elnöknek. Nem jöttek ki egymással?

– Ez nem derült ki, mert én a közgyűlést előtt én már kértem a felmentésemet. Idegileg is mélypontra kerültem, mert több névtelen fenyegetést kaptam, az MLSZ-szel szerződésben álló biztonsági cég emberei két hétig őrködtek a szigetszentmiklósi házamnál. Nem derült ki, hogy mit akarnak tőlem, csak szidtak névtelenül a telefonban, és kiszúrták az autóm kerekeit. Kovács Attila ellen, aki a Soroksár elnöke volt, fegyelmi eljárást indítottam, mert minősíthetetlenül beszélt a szövetségről, és emiatt eltiltást is kapott. Így nem is kandidálhatott volna elnöknek, ám a fellebbviteli bizottság felmentette. Úgy éreztem, nekem ezt nem kell folytatnom.

Borítókép: Czékus Lajos (Fotó: Havran Zoltán)